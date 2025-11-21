VaiOnline
Serie D.
Dubbio Olbia: giocare o no? 

La squadra non si è allenata, a rischio il match di domenica 

Olbia. Ieri mattina, mentre l’Olbia saltava l’ennesima seduta di allenamento della settimana in segno di protesta contro la proprietà morosa, il Real Monterotondo, avversario domenica dei bianchi, comunicava via social che la partita valida per la 13ª giornata di Serie D si giocherà alle 14,30 allo stadio Cecconi e invitava i tifosi ad andare numerosi.

Il rischio

È da vedere se la squadra di Giancarlo Favarin si presenterà e se la società, nella persona del legale rappresentante Guido Surace, organizzerà la trasferta. In tal caso, qualora i giocatori decidessero di non partecipare incorrerebbero in sanzioni disciplinari (finanche in una squalifica) ai sensi dell’Accordo collettivo sottoscritto da Associazione italiana calciatori, Figc e Lega nazionale dilettanti per aver alterato il regolare svolgimento della competizione.

Domenica scorsa, al termine del derby giocato e perso al Nespoli contro il Monastir 1-2, il capitano Daniele Ragatzu è stato chiaro: «La situazione è diventata insostenibile: se nei prossimi giorni non arrivano risposte concrete sugli stipendi e sul futuro dell’Olbia, la squadra si ferma». Non risultando, però, ricorsi al Collegio arbitrale per gli stipendi arretrati alla base della protesta e dell’astensione dagli allenamenti, la squadra rischia di passare dalla parte del torto.

La rosa

Intanto, dopo aver perso Staffa, Modesti e Ascioti, e prima ancora Maspero, l’Olbia potrebbe dover salutare a breve Islam, Lobrano e Furtado dati rispettivamente alla Cos, all’Orvietana e all’Albalonga. Lo stesso Ragatzu è nel mirino di altri club, in particolare del Budoni cui piacciono pure Petrone e Biancu. Per la cronaca, su quest’ultimo gravano i due turni di squalifica rimediati per l’espulsione nel derby col Monastir, dal quale l’Olbia eredita anche la giornata di stop di Buschiazzo. Dato l’infortunio di Putzu, a Monterotondo i galluresi arriverebbero ai minimi termini. Ma è l’ultimo dei problemi: se l’Olbia salta due partite sarà esclusa dal campionato.

Tempi stretti

Per scongiurare il peggio (in attesa del contributo della Regione) si lavora a una soluzione orientata al cambio di proprietà, nella consapevolezza che bisogna fare presto: i giocatori sono stanchi delle promesse. Allo stesso modo, in ottica futura l’Olbia non può permettersi di perdere terreno in classifica: contro il vice fanalino di coda Monterotondo potrebbe ritrovare il successo, guadagnare 3 punti e issarsi a quota 20. Oppure non presentarsi e perderne altrettanti a tavolino, scivolando pericolosamente verso i playout.

