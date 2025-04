Dubbi sulla versione di Samson, indagata la madre 

Roma. É indagata per concorso in occultamento di cadavere e sarà ascoltata oggi la madre di Mark Antony Samson, il 22enne che ha ucciso a Roma, accoltellandola e poi chiudendola in una valigia, Ilaria Sula, studentessa originaria di Terni. Obiettivo degli inquirenti è chiarire il suo ruolo nelle ore successive al delitto, avvenuto nell’appartamento di via Homs. Il giovane, corso della sua confessione, ha affermato di «avere fatto tutto da solo» ma sulla ricostruzione fornita dall’indagato gli inquirenti nutrono dubbi.

Parlando con gli investigatori, nelle ore successive al fermo, Samson ha affermato che in quelle ore in casa «era presente anche sua madre». Un dettaglio su cui non è più tornato, avvalendosi della facoltà di non rispondere quando è stato sollecitato sul ruolo svolto dai genitori in quel drammatico frangente. Gli inquirenti, che analizzeranno i cellulari del padre e della madre torneranno già oggi ad ascoltare la madre. In un primo momento entrambi hanno confermato di non essersi mai allontanati da casa, la notte del 25 marzo scorso. Il padre ha poi cambiato versione, sostenendo di essere uscito fino al giorno successivo. Oggi a Terni sono previsti i funerali della studentessa.

RIPRODUZIONE RISERVATA