Dubbi sulla versione data da Tatiana: la famiglia potrebbe denunciare Dragos 

Lecce. Il ritrovamento di Tatiana Tramacere rischia di fare più rumore della sua scomparsa. I parenti da giorni chiedono silenzio e la proteggono da chi l'attacca per aver organizzato quella che dovrebbe essere una messa in scena, ma loro non sembrano credere a questa versione fornita dalla stessa 27enne. La famiglia di Tatiana - secondo alcune fonti - potrebbe infatti presentare una denuncia contro Dragos Ioan Gheormescu, il 30enne a casa del quale la studentessa di Nardò si sarebbe nascosta per 11 giorni e dove i carabinieri l'hanno trovata giovedì scorso.

Tatiana ha detto di essere andata volontariamente in quella casa, a 500 metri dalla sua abitazione, escludendo ogni ipotesi di sequestro. Quando i carabinieri sono entrati, era in un armadio, rannicchiata: «Non ho fatto niente», avrebbe detto loro. «L'abbiamo trovata denutrita, sofferente e smagrita. Non si reggeva in piedi», ha raccontato suo padre Rino Tramacere, aggiungendo di non sapere se fosse stata maltrattata.

