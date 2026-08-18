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Calasetta.
19 agosto 2026 alle 00:45

Dubbi sul rendiconto, Consiglio rinviato 

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Salta il Consiglio comunale di Calasetta convocato per giovedì scorso. All’ordine del giorno. il rendiconto 2025, l’assestamento di bilancio e gli equilibri, ma la seduta è stata rinviata dopo le criticità emerse sulla documentazione e sull’iter delle proposte. A sollevare i dubbi è stato il capogruppo di opposizione Silvano Farris, che ha chiesto il rinvio e l’accesso agli atti, contestando i tempi del parere del revisore dei conti sul nuovo schema di rendiconto. «Il fatto che il parere del revisore sia stato reso a poco più di 24 ore dalla seduta consiliare determina un profilo di illegittimità sul procedimento di approvazione del rendiconto» ha scritto Farris, richiamando i termini previsti dal Tuel per la relazione dell’organo di revisione e per la messa a disposizione degli atti ai consiglieri. Nel frattempo, l’ordine del giorno era stato integrato con due emendamenti tecnici. A bloccare la seduta è intervenuta la segretaria comunale, che ha rilevato la necessità di approvare prima in Giunta le modifiche al rendiconto e di depositare nuovamente gli atti. «Al fine di assicurare il corretto svolgimento del procedimento - ha precisato - occorre procedere con documentazione completa e correttamente istruita”. Il Consiglio è quindi rinviato a nuova data. (s. g.)

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