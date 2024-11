Dubbi nel centrodestra, i tempi si allungano per modificare il testo  

L'unica lettura condivisa dalle forze di maggioranza è che il referendum sull'Autonomia differenziata è praticamente superato. E ciascuno tira un sospiro di sollievo per motivi diversi, come si evince raccogliendo gli umori nel centrodestra. Giorgia Meloni perché il suo Governo eviterà una sorta di bivio in primavera. Antonio Tajani perché per Forza Italia non sarebbe stato semplice misurarsi con le regioni del Sud guidate da governatori azzurri fortemente critici con la legge. E Matteo Salvini per il timore di una bocciatura per mano degli elettori del Mezzogiorno. Per il resto, dopo lo stop impresso dalla Corte costituzionale, si registra soprattutto incertezza su tempi e modi con cui si potranno varare i correttivi. Per analisi approfondite e indicazioni sulle prossime mosse, nel Governo si aspetta di leggere la sentenza completa. «Non c'è nessun disorientamento, c'è il richiamo al Parlamento con l'indicazione di alcune linee guida di rettifica», la sintesi del sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano.

E dalla Lega tendono a vedere il bicchiere mezzo pieno: la Consulta, è la linea, «conferma la costituzionalità della legge» e «i rilievi possono essere agevolmente superati anche con il supporto del Parlamento senza grandi ritardi sulla tabella di marcia». Nel partito di Matteo Salvini si confida sull'esperienza del ministro Roberto Calderoli, ma è un dato di fatto che al Congresso federale atteso a inizio anno sarà difficile sbandierare l'attuazione di una storica battaglia leghista. Umberto Bossi preferisce osservare senza commentare. «Abbiamo tempo per correggere gli errori che la Consulta ha rilevato, andremo avanti su questa strada», ha spiegato il ministro per i Rapporti con il Parlamento Luca Ciriani. «Manca un sacco di tempo alla fine della legislatura».

Dall’altra parte della barricata Elly Schlein parla di «una sonora bocciatura di una legge sbagliata che voleva spaccare il Paese», e secondo il suo Pd «la destra si deve fermare». «Al Governo abbiamo dei dilettanti», attacca il leader M5s Giuseppe Conte. «Dall'inizio abbiamo detto che l'Autonomia era mal confezionata e distruttiva. La Consulta l'ha smantellata». L'ha resa «inattuabile» secondo Angelo Bonelli (Avs). L'ha «demolita» dice Riccardo Magi (+Europa), mentre «l'altra riforma madre, il premierato, è sparito nelle sabbie mobili di Palazzo Chigi». «Dell'impostazione di Calderoli non rimane più nulla», sostiene Raffaella Paita (Iv), secondo cui «ci sono tutti i margini perché si svolga» il referendum e il «tentativo di evitare il giudizio degli italiani da parte della maggioranza è penoso».

RIPRODUZIONE RISERVATA