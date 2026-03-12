VaiOnline
Lunedì e martedì a cagliari
13 marzo 2026 alle 00:35

Drusilla Foer è “Venere nemica” 

Lunedì 16 e martedì (alle 20.30) al Teatro Massimo di Cagliari per la rassegna Pezzi Unici e mercoledì (alle 20.30) al Teatro Comunale di Sassari arriva lo spettacolo teatrale “Venere nemica” scritto da Drusilla Foer e Giancarlo Marinelli con Drusilla Foer (nella foto), con la partecipazione di Elena Talenti per regia Dimitri Milopulos.

Venere, Dea della bellezza e dell’amore esiste ancora. Creatura immortale, l’antica Dea vive oggi lontano dall’Olimpo e dai suoi parenti, immaturi, vendicativi, capricciosi, prigionieri come la Dea stessa nell’eterna bolla di tempo che è l’immortalità. Ha trovato casa a Parigi, fra gli uomini, di cui teneramente invidia la mortalità, che li costringe all’urgenza di vivere emozioni, esperienze sentimenti. Venere può permettersi di essere imperfetta tra gli umani.

