Droni, voli vietati per addestramento 

Dopo il malcontento di appassionati e operatori del settore, arrivano i chiarimenti da parte dell’Ente nazionale per l’aviazione civile (Enac) sul divieto al sorvolo per i droni sul Gennargentu fino alle 23.59 del 29 febbraio. Enac precisa che il “notam” (divieto) esteso su un’area di oltre 5 km a ridosso del Bruncu Spina «sia stato richiesto dal Corpo nazionale di soccorso alpino e speleologico per addestrare gli operatori all’attività di Search&Rescue in scenario invernale montano». Per il provvedimento, attivo dall’alba fino al tramonto, con una restrizione al volo fino a 153 metri da terra, si aggiungono anche le rassicurazioni del Soccorso alpino: «La nostra struttura ha richiesto formale autorizzazione per potersi addestrare nell’area interessata, con netto anticipo, rispettando la normativa. Stiamo formando i nostri operatori per le emergenze sugli scenari montani, così da affrontare al meglio ogni sfida». Si spengono, così, anche le ipotesi della rete che aveva lanciato l’ipotesi di addestramenti militari. «L’area del Bruncu Spina fa parte di un divieto permanente classificato come D33 - chiarisce il Soccorso alpino - ciò significa che ogni attività di sorvolo per velivoli civili e droni deve essere autorizzata preventivamente da Enac, come è stato fatto nel nostro caso».

Diversi operatori del settore attendono la fine dei divieti per poter sorvolare i monti. «Ci stiamo attrezzando - spiegano i dronisti - per riprendere le alture del Gennargentu con le adeguate autorizzazioni per promuovere gli scenari incontaminati del nostro territorio. L’auspicio resta quello di immortale i nostri paesaggi nuovamente innevati, dopo un periodo di drammatica siccità».

