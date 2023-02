Droni sulla Russia vicino a Mosca 

Mosca. La guerra dei droni, combattuta finora sul suolo ucraino, sconfina in Russia, colpita ieri in profondità da una serie di attacchi a infrastrutture energetiche, uno dei quali ha visto un velivolo senza pilota schiantarsi a cento chilometri da Mosca. Intanto cresce in Italia, e in tutti i Paesi che sostengono Kiev, l’allerta sugli attacchi di hacker a sistemi informatici italiani e sulle campagne di disinformazione contro il Paese.

Tv e radio russe hackerate

A creare maggiore tensione nella Federazione di Vladimir Putin ha contribuito un attacco hacker a canali televisivi e radio in diverse regioni russe, dai quali sono stati diffusi falsi allarmi per imminenti bombardamenti missilistici. Nelle stesse ore lo spazio aereo su San Pietroburgo è stato chiuso al traffico per circa un'ora, senza spiegazioni. Nella regione occidentale del paese, di cui fa parte la metropoli baltica, si erano svolte esercitazioni con alcuni caccia che si erano alzati in volo per intercettare un obiettivo fittizio. I vertici militari non hanno esplicitamente messo in relazione le manovre con la sospensione dei voli commerciali.

Giornata di bombe

La drammatica giornata si è aperta con le notizie diffuse da media ucraini su due esplosioni nella regione russa di Krasnodar, sul Mar Nero, in una raffineria della Rosneft, il gigante petrolifero statale di Mosca. Le deflagrazioni sarebbero state seguite da un incendio nell'impianto a Tuapse. Da Mosca il ministero della Difesa ha parlato di un tentativo di attacco di due droni ucraini, affermando che i sistemi elettronici di intercettazione li avevano fatti precipitare. I governatori delle regioni di Belgorod e Bryansk, confinanti con l'Ucraina, parlano di altri velivoli senza pilota di Kiev piovuti sulla Russia o abbattuti dai sistemi di difesa. Ma a fare più scalpore è stato il drone “precipitato” senza provocare vittime o danni, secondo le fonti russe, nella regione di Kolomna, solo un centinaio di chilometri a sud-est di Mosca.