Droni su Kiev, la gente dai balconi urla slogan contro Putin 

KIEV. Il regalo dei russi per il compleanno 1541 di Kiev è stato «il più massiccio attacco di droni sulla capitale dall'inizio dell'invasione», come ha dettoVolodymyr Zelensky: 36 Shahed sono stati lanciati sulla città durante una lunghissima notte di allarme antiaereo durato quasi cinque ore, che ha tenuto svegli gli ucraini fino all'alba della Giornata di Kiev, in cui si celebra la sua fondazione.

Stavolta, i detriti degli Uav abbattuti hanno provocato un morto, un uomo di 41 anni, due feriti, danni e incendi in tre distretti della capitale. Ma Kiev resiste: nella sua storia «ha assistito a varie atrocità da parte degli invasori. È sopravvissuta a tutti, sopravviverà a tutti», ha aggiunto Zelensky. In molti nella capitale, invece di scendere nei rifugi per cercare riparo dai missili sono rimasti nella notte sui balconi urlando insulti contro il presidente russo Vladimir Putin. In tutta l'Ucraina, l'antiaerea è riuscita ad abbattere 58 su 59 droni di fabbricazione iraniana lanciati contro il Paese in più ondate.

Il messaggio di Minsk

Resta intanto il mistero sulla salute del presidente bielorusso Alexander Lukashenko, grave secondo l’oppositore Valery Tsepkalo, che ha rivelato che il leader è stato ricoverato d’urgenza in un ospedale di Mosca, forse per un avvelenamento, dopo un incontro a porte chiuse con l’alleato Putin. Un messaggio diffuso ieri dall’ufficio stampa del governo di Minsk, in cui Lukashenko fa gli auguri al leader dell'Azerbaigian Ilham Aliyev per la festa nazionale, non è bastato a rassicurare sulla vicenda. Anche la propaganda russa prova a tendere la mano al leader, diffondendo sul principale canale tv di Mosca, Rossija 1, un'intervista di Lukashenko col reporter Pavel Zarubin. Ma dai video di Zarubin su Telegram sembra che l'intervista risalga proprio al 25 maggio, giorno dell'incontro con Putin. La data non permetterebbe di dire con certezza che Lukashenko sta ancora bene.

