Droni per stanare il male dei boschi 

Le soluzioni non saranno immediate. Ma, di sicuro, i mezzi in campo saranno pesanti: per venire a capo della malattia dei boschi, causata da un batterio killer soprattutto nella fascia orientale dell’Isola, saranno utilizzati droni ipertecnologici. Sono tre le direttrici per evitare di perdere le nostre foreste: un finanziamento, il monitoraggio, l’azione. Ma esattamente non si sa ancora come intervenire.

L’assessora

Gli esperti presenti ieri al tavolo tecnico convocato all’assessorato all’Ambiente hanno escluso la possibilità di una sorta di lockdown tra i saliscendi dei nostri monti. «Parliamo di aree vaste migliaia e migliaia di ettari», ha avvertito Rosanna Laconi, responsabile per l’Ambiente nella Giunta Todde. «Ma non è improbabile pensare a misure di comportamento da adottare per chi entra in una zona contaminata e poi si sposta in una che non lo è». Tuttavia, su studi pregressi, avvertimenti ed eventuali responsabilità, Laconi ha glissato: «È vero che la presenza delle phytophthore era conosciuta da tempo», ha detto l’assessora all’Ambiente. «Ora, in collaborazione con Agris, Forestas e Corpo forestale stiamo cercando di conoscere le concause. L’emergenza dura dai primi di luglio e la siccità non ha agevolato il compito. Ora, con questa task force , si punta alla limitazione della diffusione di un agente patogeno, perché anche con questo abbiamo a che fare».

La riunione

Il tavolo tecnico si è chiuso con la garanzia di un finanziamento da un milione 150 mila euro per permettere ad Agris di studiare a fondo il fenomeno. Anche perché, come ha ricordato il ricercatore dell’Agris Salvatore Seddaiu, sarebbero due i processi che stanno mettendo a rischio le foreste: il deperimento e il disseccamento. «Il deperimento interessa in particolare le querce da sughera, ed è considerato una vera e propria malattia, mentre il disseccamento è dovuto principalmente a un deficit idrico. Se questi due fenomeni si sovrappongono, le conseguenze sono nefaste e irreversibili». Con le risorse stanziate potranno partire i monitoraggi e l'analisi delle aree colpite. Saranno usati droni con sensori in grado di definire la variazione della quantità di clorofilla presente negli alberi: «In base allo stadio del deperimento e alla giusta diagnosi», è la conclusione, «si potranno definire le strategie di intervento».

Confagricoltura

Soddisfatta Confagricoltura: «Bene l’avvio del tavolo tecnico», ha detto il presidente Paolo Mele, «ma ora si coinvolgano le associazioni agricole rappresentanti di allevatori e silvicoltori, che curano oltre il 70% delle foreste dell’Isola».

