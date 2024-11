Droni, in città esplode la passione 

«Gli appassionati sono tanti, anche se i droni vengono spesso visti, a torto, come qualcosa di negativo. Sarà perché c’è chi ha paura di essere spiato, oppure perché ora li stanno usando per fare la guerra, ma capita ogni tanto di dover intavolare discussioni. Per noi, in ogni caso, resta una passione anche se c’è chi l’ha fatto diventare un vero e proprio lavoro». Ciro Perna, 46 anni, è uno dei pionieri del volo con i droni in città. Ormai da oltre sei anni gira per la Sardegna, e non solo, riprendendola – dove si può – in ogni angolo dall’alto. In città si contano 41 persone che, superato l’esame, possiedono un “patentino attivo” per pilotare droni oltre i 250 grammi (in provincia di Cagliari se ne contano 58), mentre risultano registrati 152 apparecchi.

Cresce la passione

«Non è solo un hobby», prosegue il 46enne, «oggi già con mille euro si compra già un drone performante, non dico da professionista ma con buone funzioni. Io ho sempre avuto la passione del volo, avrei voluto fare il pilota e ora sono stato contagiato anche dal fascino per la fotografia. Qui a Cagliari non c’è un’associazione, perché chi ama quest’attività lo fa spesso in solitaria, ma ci sono gruppi sui social dove poi si condividono le esperienze». Per far volare gli apparecchi sotto i 250 grammi non serve patentino, ma per quelli più pesanti è obbligatorio, così come è necessaria sempre l’assicurazione. «Conseguirlo non è complesso, basta studiare un po’ perché servono un po’ di nozioni di aeronautica», prosegue Perna, «ci sono diversi patentini: a seconda dello scenario e delle situazioni nelle quali ci si trova a volare. Da quando è entrato in vigore il regolamento europeo ci sono varie categorie: i C0 e i C1 pesano meno di 900 grammi e possono volare su scenari urbani tenendo una velocità molto bassa, in modalità cinema. Per apparecchi più pesanti, i cosiddetti C2, serve un patentino più avanzato per il volo urbano». Il documento va rinnovato ogni 5 anni, mentre ogni pilota deve essere sempre essere registrati sul sito della d-flight (società di Enac che fornisce svariati servizi, comprese le cartine di dove non si può volare).

Le aree interdette

Far alzare in volo un apparecchio per fotografare o riprendere Cagliari dall’alto non è una passeggiata. «Ci sono molte zone rosse, dove è vietatissimo», prosegue l’esperto, «essendoci l’aeroporto a Elmas esiste un corridoio anche sulla zona di via Roma. Poi ci sono zone militari, aree sensibili e altro. Il drone è considerato come un aeromobile ed è fondamentale rispettare le regole. Ogni apparecchio viene registrato e ha un codice, che vale come la targa di un mezzo. Ma stando attenti, questa è una passione che offre anche sbocchi lavorativi: dal mondo del cinema ai documentari, ma anche marketing, matrimoni e immagini. Ci sono anche risvolti nell’edilizia e in urbanistica per rilievi, in agricoltura e, come abbiamo visto di recente, anche per la ricerca dei dispersi». Ma il volo resta più che altro una passione. «La vista dall’alto ci permette di fotografare nella loro interezza edifici, monumenti e formazioni naturali, oltre alle nostre meravigliose spiagge», spiega l’appassionato Mario Alberto Serrau, 41 anni, «immagini mozzafiato che, grazie ai social, arrivano in ogni parte del mondo e fanno da cartolina alla nostra meravigliosa Isola e al suo capoluogo».

