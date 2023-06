Droni dal cielo  per combattere contro il fuoco 

Non solo per spegnere più rapidamente, ma prevenire laddove possibile. Lo sviluppo tecnologico dei droni consente di avere a disposizione un’arma in più contro gli incendi boschivi, storica piaga dell’Isola. All’aeroporto di Tortolì si è tenuto il primo corso di formazione in vista della costituzione di un nucleo interno alla Protezione civile di 40 operatori abilitati all’utilizzo degli strumenti.

Alle prove di ieri mattina, a cui hanno assistito, fra gli altri, l’assessore regionale dell’Ambiente, Marco Porcu, e il capo della Protezione civile sarda, Antonio Belloi, 13 operatori provenienti da tutti i servizi territoriali dell’Isola hanno svolto prove pratiche all’indomani delle lezioni teoriche che si sono tenute nei giorni precedenti. I sistemi di aeromobili senza pilota aiuteranno a mappare gli incendi e a determinare la direzione verso cui si sviluppavano. I 16 droni di cui verrà dotata la flotta operativa della Protezione civile saranno anche in grado, attraverso la telecamera termica, di individuare i punti focali di un incendio. Gli strumenti appartengono a diverse tipologie d’utilizzo, comprese quelle per il volo notturno.

L’assessore

Il nucleo costituente abilitato all’utilizzo dei droni avrà, per ora, sede a Nuoro. Scelta logistica adottata in virtù della presenza di tre operatori già precedentemente formati con i quali assessorato e protezione civile formeranno delle squadre da dislocare su tutto il territorio regionale per l’utilizzo degli strumenti. «I mezzi e la tecnologia - ha spiegato Porcu - ci serviranno per controllare il territorio, intervenire in fase di elevato rischio, sia di incendio che altre situazioni di crisi, anche per la ricerca di dispersi. Questo ci consentirà di ottimizzare le forze e i tempi di intervento della struttura di Protezione civile sul territorio per raggiungere quanto prima obiettivi più performanti». Con i suoi sensori a infrarossi i droni possono scansionare ampie superfici dei boschi e trasmettere informazioni tempestive sui primi momenti degli incendi, in modo da consentire di circoscrivere rapidamente le fiamme».

I numeri

La campagna antincendio, partita il primo giugno scorso vede in campo, con la flotta operativa dei droni, oltre 9.000 persone tra Corpo forestale, Forestas, Protezione civile, Vigili del fuoco, volontari e barracelli, più di 1.000 mezzi terrestri e diversi mezzi aerei posizionati nel territorio. Lo scorso anno il numero di incendi nell’Isola è diminuito rispetto a quello precedente: dai 3.190 del 2021 ai 2.634 del 2022. Ora la lotta agli incendi verrà rafforzata con i droni: «Acquisteremo anche ulteriori mezzi oltre a quelli già arrivati che avranno delle caratteristiche importanti, in particolare per quanto riguarda l’autonomia di servizio, con oltre un’ora di volo ininterrotto che ci potrà consentire di intervenire su più scenari di rischio differenti», ha detto l’esponente della Giunta Solinas, che in aeroporto era accompagnato dal direttore del servizio territoriale di Nuoro, Gianluigi Mancosu, e dal coordinatore territoriale di FdI, Nicola Salis.

Aeroporto in attesa

La scelta del sit per le prove non è stata casuale. L’aeroporto di Tortolì attende ancora il decreto dell’Enac per poter riattivare il servizio di aviazione generale. «L’Ogliastra – ha concluso l’assessore Porcu – è ricompresa nel servizio territoriale della Protezione civile di Nuoro e con le prove dei nuovi droni abbiamo dato anche un’altra funzione all’aeroporto in attesa del decreto Enac».

