Droni da corsa, sfida di velocità e tecnica 

È una vera e propria mania. I droni da corsa fanno appassionano un numero sempre maggiore di persone e Abbasanta con il suo campo volo è diventata il punto di riferimento per i piloti di tutta l’Isola. Da domani la squadra dell’associazione Drone racing Sardegna di Abbasanta sarà impegnata a Fano per la seconda tappa della Coppa Italia. L’evento nazionale è organizzato da Drf, la prima associazione sportiva di drone racing nata in Italia.

La passione

L’associazione sarda è nata nel 2020, oggi conta 26 soci provenienti da tutta la Sardegna (soprattutto Olbia, Alghero, Cagliari e Oristano). Ogni fine settimana i piloti raggiungono Abbasanta per allenarsi nel campo volo, nella zona del Nuraghe Aiga, dove è allestita una pista regolamentare. A breve saranno sistemate anche reti di sicurezza e un sistema di regia per proporre eventi aperti al pubblico. L’obiettivo è organizzare un campionato regionale della categoria Open. Il drone racing è uno sport emozionante e adrenalinico in cui piloti esperti guidano droni che raggiungono i 180 chilometri orari attraverso percorsi intricati e impegnativi. Utilizzando telecamere montate su droni autocostruiti, i piloti visualizzano in tempo reale la prospettiva proprio come se fossero a bordo del drone. «Le gare si svolgono spesso in ambienti chiusi o all’aperto, con circuiti che possono includere ostacoli e curve strette – spiega Michele Vinci, presidente dell’Asd Drs - I piloti cercano di completare il percorso nel minor tempo possibile, sfidando gli avversari e dimostrando abilità di pilotaggio di altissimo livello. Il drone racing è diventato sempre più popolare negli ultimi anni, attira appassionati di tutte le età e offre un’esperienza unica che unisce tecnologia, velocità e competizione».

La squadra

I piloti della squadra Drs iscritti al campionato nazionale sono: Manuel Masala, Kiriakos Trokas e Valerio Orlandi (di Olbia), Stefano Sannia (Oristano), Michele Vinci (Abbasanta), Giacomo Vincentelli e Silvio Valmaggia (Santa Teresa di Gallura). Da domani saranno impegnati a Fano con le qualifiche: ogni pilota cercherà di realizzare il miglior tempo. I primi 16 domenica parteciperanno alle gare, suddivise nei cosiddetti “heat”: una sfida fra 4 piloti che, partendo nello stesso momento, dovranno fare 3 giri di pista e cercare di arrivare primi. «Siamo entusiasti di partecipare al campionato nazionale di Drone racing e di rappresentare la nostra terra in questa competizione – commenta Vinci - Sono orgoglioso dei nostri piloti, ci faremo valere».

