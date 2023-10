Droni contro le basi militari Usa in Iraq 

Baghdad. Il conflitto israelo-palestinese fa crescere la tensione in tutta la regione e spaventa per un suo possibile allargamento. È in questa cornice che si inserisce l’ondata di attacchi di droni delle ultime 24 ore contro le basi degli Stati Uniti in Iraq, che in un caso ha portato al leggero ferimento di alcune delle forze della coalizione presenti nell’insediamento. A far crescere la paura di un’escalation un altro presunto attacco contro due basi Usa in Siria. I droni sarebbero stati lanciati contro al-Tanf, vicino ai confini con l’Iraq e la Giordania, mentre un attacco missilistico sarebbe stato diretto contro Conoco, nella campagna della regione settentrionale di Deir el-Zor.

Di questi attacchi non ci sono conferme ufficiali, a differenza di quelli iracheni. Qui, nella parte occidentale del Paese, due velivoli senza pilota hanno preso di mira il campo aereo di al Asad, mentre un terzo è stato indirizzato su una base situata nel nord, ad al-Harir. Tutti e tre sono stati intercettati dalle forze di difesa aerea Usa, ma l’ultimo sarebbe stato solo danneggiato e i suoi resti avrebbero provocato lievi feriti tra le forze della coalizione. I raid, che piovono a vent’anni dall’invasione del Paese da parte delle truppe Usa, sono stati rivendicati dalla Resistenza Islamica in Iraq, un gruppo di milizie appoggiate dall’Iran. Non sarà un evento isolato, promettono.

