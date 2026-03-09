Droni, AI e 3D: Nora sbarca nel futuro 

Un accordo di collaborazione per sviluppare progetti di ricerca e innovazione tecnologica applicati alla valorizzazione del patrimonio culturale: il Crs4 (Centro di Ricerca, Sviluppo e Studi Superiori in Sardegna), il Comune e la Fondazione “Pula Cultura Diffusa”, hanno siglato una convenzione finalizzata alla realizzazione di attività e iniziative di rilievo nazionale e internazionale.

L’innovazione

Il progetto punta a sperimentare nuove tecnologie in ambito museale e archeologico, con particolare attenzione alla divulgazione di contenuti storici e culturali e alla promozione dell’identità del territorio. Tra le principali linee di intervento figurano lo sviluppo di sistemi di intelligenza artificiale per la generazione di contenuti e la creazione di piattaforme digitali dedicate alla gestione e alla fruizione del patrimonio storico. Strumenti che permetteranno di realizzare tour virtuali, applicazioni di realtà aumentata e interfacce multiutente, con l’obiettivo di rendere l’esperienza di visita più immersiva e accessibile.

Un aspetto centrale riguarda anche l’inclusività: i progetti saranno infatti pensati per garantire modalità di fruizione del patrimonio culturale adatte a ogni tipologia di pubblico, senza limiti di età o di competenze tecnologiche.

In campo

Tra le attività previste figurano inoltre campagne di acquisizione di immagini del territorio tramite droni e l’utilizzo di tecniche avanzate di ricostruzione tridimensionale. Queste tecnologie saranno applicate in particolare al Parco archeologico di Nora, dove i dati raccolti contribuiranno sia alle attività di ricerca sia alla progettazione di nuove esperienze di visita. Le informazioni acquisite potranno essere utilizzate anche per monitorare lo stato di conservazione del sito e valutare gli effetti di eventuali eventi ambientali estremi.

Il Comune, in collaborazione con la Fondazione, metterà a disposizione alcuni spazi destinati alla sperimentazione dei progetti, tra cui il visitor center, un museo e un cantiere di archeologia.

Le reazioni

«Questa collaborazione rappresenta un’opportunità straordinaria per mettere le nostre competenze al servizio del patrimonio culturale della Sardegna – spiega l’amministratore unico del Crs4 Massimo Carpinelli -, siamo convinti che la ricerca tecnologica e la tutela del patrimonio storico possano procedere insieme, generando ricadute concrete sullo sviluppo culturale ed economico del territorio».

Soddisfatto anche l’assessore comunale al Bilancio Giuseppe Monni: «Questa convenzione consentirà di rafforzare il coordinamento tra le istituzioni coinvolte e di ampliare le opportunità di sperimentazione nel settore museale e divulgativo».

Dello stesso avviso il presidente della Fondazione Pula Cultura Diffusa, Andrea Boi: «L’accordo è un passo importante nel percorso di valorizzazione del patrimonio culturale locale, che comprende realtà come gli scavi di Nora e il Museo Patroni».

