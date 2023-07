Drone scopre un nido di tartarughe 

Nuovo nido di tartaruga nelle coste ogliastrine, il secondo dopo quello di Cea scoperto due settimane fa. Un esemplare di Caretta caretta ha scelto la spiaggia di Tancau per depositare le uova. Il nido è stato scoperto dalla squadra della base operativa logistica navale (Blon) di Arbatax con un drone. La tartaruga, infatti, la notte scorsa aveva provato a nidificare nella vicina spiaggia di Santa Maria Navarrese. A riprendere la scena con smartphone alcuni bagnanti. Ma durante il suo percorso alla ricerca di uno spazio adeguato ha trovato un muro e forse anche perché disturbata dalla presenza umana, ha fatto dietrofront verso il mare. La Finanza grazie all'ausilio del drone ieri mattina ha perlustrato le vicine spiagge trovando i segni del nido al lido di Tancau, davanti all'Isolotto. Da diversi mesi infatti la squadra monitora le spiagge per trovare segni di nidificazione. L'area è stata segnalata e recintata, come da protocollo è stato avvisato il Cres del Sinis. (f. me.)

