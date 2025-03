Drone russo sul centro Ispra, spionaggio? 

Milano. Il fascicolo per “spionaggio politico o militare”, aggravato dalla finalità di terrorismo con “grave danno” all’Italia. L’analisi delle frequenze, che avrebbe evidenziato che quel velivolo era di produzione russa. E l’ipotesi che la presunta operazione illecita, se venisse confermata, potrebbe essere stata portata avanti da una “mano italiana” e filorussa. Sono tre elementi delle indagini in corso, coordinate dal procuratore di Milano Marcello Viola, dall’aggiunto del pool antiterrorismo Eugenio Fusco e dal pm Alessandro Gobbis e condotte dal Ros dei carabinieri, sul caso del drone che sarebbe passato sopra la sede del centro di ricerca comune della Commissione europea a Ispra (Varese) sul lago Maggiore. «Non abbiamo osservato alcuna violazione da parte di droni della no-fly zone sopra il sito Ispra della Commissione, né siamo a conoscenza di alcuna specifica minaccia alla sicurezza correlata», ha dichiarato il portavoce della Commissione, Thomas Regnier, con parole che suonano come una smentita. Dopo un vertice tra inquirenti e investigatori, si è saputo che con gli accertamenti si cercherà di arrivare a una risposta nel più breve tempo possibile, perché allo stato non ci sono certezze, ma solo analisi tecniche già delegate. La Procura chiederà all’Enav e all’Aeronautica militare i tracciati della zona alla ricerca di riscontri sulla presenza del drone.

