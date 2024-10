Drone contro la casa di Netanyahu «L’Iran la pagherà» 

TEL AVIV. «L’Iran e i suoi alleati hanno cercato di uccidere me e mia moglie. La pagheranno». Sembra avvicinarsi ancora di più la ritorsione israeliana contro Teheran (che però replica sostenendo che sia stato Hezbollah) dopo che un drone lanciato dal Libano ha preso di mira la casa di Benjamin Netanyahu a Cesarea, senza causare feriti ma alimentando la rabbia del premier.

Difesa beffata

I primi a vederlo sono stati i fedeli che camminavano verso la sinagoga per la preghiera di Shabbat alle 7,30 del mattino: prima il fragore di un elicottero da combattimento, poi un ronzio, un drone che lo supera in velocità, un boato. Le sirene d’allarme non sono scattate. La zona è una delle più sensibili di Israele, Cesarea, dove si trova l’elegante villa del premier. Il governo ha diffuso una nota: «Un velivolo senza pilota è stato lanciato verso la casa del primo ministro a Cesarea. Netanyahu e la moglie Sarah non erano nell’abitazione». Confermando l’esplosione, ma senza dire se la residenza fosse stata colpita - come invece hanno sostenuto Axios e media arabi - perché la censura militare non dà informazioni al nemico.

Il video

«Nulla ci scoraggerà», è stata la prima reazione di Netanyahu in un video diffuso per rassicurare sul suo stato. Poi ha avvertito: «Gli alleati dell’Iran che oggi hanno cercato di assassinare me e mia moglie hanno commesso un grave errore. Ciò non impedirà a me e a Israele di continuare la guerra contro i nemici. Dico agli iraniani e ai loro partner del male che chiunque danneggi i cittadini israeliani pagherà un prezzo alto». L’Idf ha annunciato che ora la guerra contro Hezbollah «si intensificherà» e una fonte di alto livello ha riferito a Channel 12 che l’attacco su Cesarea dà a Israele «più legittimità per una gamma più ampia di obiettivi in Iran».

Strappo di Ankara

Mentre i media israeliani annunciano che per martedì è atteso a Tel Aviv il segretario di Stato Usa Antony Blinken, dagli Stati Uniti si è diffusa la notizia che un canale filoiraniano ha diffuso su Telegram documenti dell’intelligence Usa sul piano israeliano per l’annunciata ritorsione all’attacco iraniano del primo ottobre. Da Istanbul, in una conferenza stampa congiunta con l’omologo di Teheran Abbas Araghchi, il ministro degli Esteri turco Hakan Fidan ha affermato che «la posizione aggressiva di Israele sta costringendo l’Iran a compiere passi legittimi». Poche ore prima Araghchi, commentando su X le dichiarazioni di Joe Biden - «so come e quando Israele attaccherà l’Iran» - ha minacciato che «chiunque abbia conoscenza di come e quando Israele attaccherà l’Iran, sarà ritenuto responsabile».

Residenza vuota

Sui social è circolata l’immagine di una facciata dell’abitazione di Cesarea centrata dal drone, con gli alberi spezzati e le schegge sul prato, ma non è chiaro se si tratti di un fake. I residenti di Cesarea hanno detto che verso le sei del mattino un corteo di auto ha lasciato la residenza, ma non c’è conferma né che sia stato avvertito per tempo dall’intelligence. Nel mentre, l’aeronautica israeliana è tornata colpire Beirut, sparando tre missili sull’autostrada che collega la capitale al nord del Paese e sul quartiere sciita di Daiyeh, roccaforte di Hezbollah. Due i morti, e altri quattro in un raid nel Libano orientale, compreso il sindaco del villaggio di Sohmor.

