Dromos, parole della memoria Tosca duetta con Elena Ledda  

Archiviate le due serate dello scorso fine settimana a Oristano, Dromos prosegue il suo cammino nel segno di “Secrets”, il filo conduttore della sua ventottesima edizione: domani il festival fa tappa a Sa Marigosa, nel territorio di Riola Sardo, rinnovando la collaborazione avviata con successo lo scorso anno, per dare vita a una serata in cui il Mediterraneo diventa luogo di dialogo tra linguaggi, culture e sensibilità artistiche.

In programma due appuntamenti complementari, uniti da un unico filo narrativo: quello della memoria che si trasforma in racconto e della musica che diventa luogo di incontro. Una serata pensata come un unico percorso, con biglietto valido per entrambi gli spettacoli. Il primo, alle 21.30, vedrà di scena il trio di Mauro Palmas, che accanto al musicista e compositore cagliaritano con i suoi strumenti a plettro – liuto cantabile, mandola e mandoloncello – schiera due affiatati compagni di altre avventure musicali: Alessandro Foresti al pianoforte e Marco Argiolas al clarinetto e al sassofono. Ospite speciale del concerto, la cantante romana Gabriella Aiello arricchirà alcuni momenti della serata aprendo una finestra sul repertorio della tradizione popolare. Il concerto ruoterà intorno ai brani di “Tra le mie corde”, l'album che accompagna lomonimo libro pubblicato un anno fa, nel quale Mauro Palmas ripercorre il proprio itinerario umano e artistico attraverso una sequenza di episodi realmente vissuti, piccoli racconti che attraversano oltre quarant'anni di musica e incontri.

A seguire, alle 22, il palco di Sa Marigosa accoglierà Tosca con “Le feminæ si fanno aspettare”, un originalespettacolo che anticipa il tour teatrale del nuovo progetto discografico della cantante e attrice romana, "Feminæ". Più di un semplice concerto, sarà un incontro nel quale musica, parole e racconto convivono in una forma scenica capace di accompagnare il pubblico dentro il percorso creativo dell'artista. Accompagnata da Giovanna Famulari al violoncello e pianoforte, Massimo De Lorenzi alla chitarra e Luca Scorziello alla batteria, Tosca alternerà esecuzioni dal vivo e momenti di dialogo dedicati ai temi che attraversano il nuovo lavoro: identità, memoria, culture, lingue e voci femminili, offrendo uno sguardo privilegiato sulla nascita di un progetto che mette al centro il valore dell'incontro tra tradizioni diverse. Per questa occasione speciale, il dialogo coinvolgerà anche la cantante Elena Ledda, tra le più autorevoli interpreti della musica sarda fra tradizione e innovazione, protagonista da decenni di un percorso artistico che ha saputo portare la lingua e la cultura musicale dell'isola nei principali festival internazionali.

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