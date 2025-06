Dromos festival, avanti tutta (segnatevi le date!) 

Musica, tanta musica ma anche mostre e proiezioni nel Dromos festival. E arrvano le nuove tessere del mosaico. Come l’appuntamento del 18 luglio a Oristano con l'inaugurazione di “Hope Around - New York Graffiti”, una mostra dedicata al graffitismo, in ideale espansione del tema del festival, allestita nel Foro Boario: un'esposizione di caratura internazionale che verrà presentata nel dettaglio a breve. Lunedì 21 luglio appuntamento al giardino del Museo diocesano con il filosofo e teologo laico Vito Mancuso e il suo libro “Destinazione speranza”, edito da Garzanti. A precedere e introdurre l'incontro, la musica dell'Art Guitar Trio formato da Maria Luciani (chitarrista classica, unisce lirismo e tecnica con aperture al jazz), Andrea Cutri (chitarrista e compositore) e Giorgio Crobu, con una profonda formazione jazz e un forte orientamento all’improvvisazione, suona la semiacustica, arricchendo il trio con sonorità calde e un fraseggio elegante.

Le proiezioni

Se la musica a Dromos fa la parte del leone, il cinema farà da prologo con la mini rassegna promossa in collaborazione con il Centro servizi culturali Unla di Oristano nel suo giardino in via Carpaccio. Tre serate sotto un titolo in linea con il tema del festival: “The Faces of Hope”. Ciascuna proiezione sarà preceduta da un preludio musicale ogni sera diverso: aprirà la serie il 22 luglio Nicola Vacca, seguito l'indomani dal Disorchestra Duo, ovvero Raffaele Puglia al pianoforte e Giada Moschella alla chitarra; chiuderà il trittico il 28 luglio, un altro duo: Raffaele Pilia alla chitarra classica e Antonio Pinna alle percussioni sotto le insegne del Julia Ensemble.

Grandi nomi

Diverse tessere del mosaico di concerti del ventisettesimo festival Dromos sono già note e collocate ai loro posti: all'anfiteatro allestito nell'area archeologica di Tharros sbarcheranno a fine luglio Kurt Elling e gli Yellowjackets con un tributo ai Weather Report (il 26), il cantante e polistrumentista neozelandese-australiano Jordan Rakei (il 27), il cantante statunitense Gregory Porter (il 29) e un'altra voce, quella inconfondibile di Dee Dee Bridgewater (il 30); di scena poi, il 3 agosto al Ros'e Mari Farm & Green House di Oristano, Eliades Ochoa, leggenda vivente della musica tradizionale di Cuba; e dieci sere dopo, il 13 a Neoneli, riflettori puntati su Raphael Gualazzi con l'Orchestra dell'Ente Concerti Marialisa De Carolis di Sassari. Altre sonorità e atmosfere a Oristano il 25 luglio, quando Sophye Soliveau salirà sul palco allestito in piazza Duomo, anche quest'anno resa disponibile grazie alla Curia arcivescovile di Oristano, per un concerto in quartetto. A Cabras, il 28 luglio, per una parata musicale della Seuinstreet Band, la più grande formazione da strada della Sardegna. Il 2 agosto Dromos torna a Oristano per abbracciare una band dell'acid jazz: Galliano. Nata nel 1988 attorno al DJ acid house Rob Gallagher, la formazione londinese si distingue per uno stile soul rilassato e jazzato che l'ha portata al successo nel 1994 con l'album “The Plot Thickens”.

RIPRODUZIONE RISERVATA