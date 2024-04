Dromos Festival: a Neoneli arriva Goran Bregovic 

Anche Goran Bregovic tra i protagonisti del ventiseiesimo festival Dromos: il musicista e compositore balcanico sarà in concerto con la sua Wedding and Funeral Band il 13 agosto a Neoneli. Trombe, tromboni, grancassa, clarinetto, sassofono e voci bulgare: sarà un mix tra sonorità del folklore slavo, polifonia sacra ortodossa e elementi rock. Nella scaletta gli storici successi del musicista e compositore bosniaco, brani tratti dai suoi album più recenti. Ma anche qualche anticipazione del suo nuovo progetto di prossima uscita.

Nato nel 1950 a Sarajevo da madre serba e padre croato, Goran Bregovic ha conosciuto i primi grandi successi con i Bijelo Dugme, il gruppo rock da lui fondato nel 1974 e cresciuto in tutto l'Est Europa fino alla fine degli anni ‘80, con 12 album all'attivo venduti in milioni di copie e folle di spettatori a ogni concerto. Ma è stato poi il connubio con il cinema del regista Emir Kusturica a consacrare la fama di Bregovic a livello mondiale attraverso le sue musiche dei suoi film, sino a “Underground”, Palma d'oro a Cannes nel 1995. Con la sua Wedding and Funeral Orchestra, gruppo eterogeneo di dimensioni variabili (da 9 a 19 elementi e fino a 60 in occasioni speciali), Bregovic percorre da più di 20 anni tutti i continenti in un tour senza fine che finora conta oltre 3000 spettacoli.

I biglietti, a 25 euro (più diritti di prevendita), si possono acquistare sul sito di Dromos.

