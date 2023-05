Dromos, bel colpo! Manhattan Transfer  e Stefano Bollani  

I Manhattan Transfer in concerto il 29 luglio a Oristano in piazza Duomo e Stefano Bollani in piano solo il 10 agosto a Neoneli: il Festival Dromos, appuntamento immancabile e tra i più attesi dell'estate musicale in Sardegna, svela i primi due nomi nel cartellone della sua prossima edizione, la numero venticinque.

L'ensemble vocale statunitense sbarcherà nell'isola sull'onda del nuovo disco “Fifty”, pubblicato l'anno scorso, una raccolta di intramontabili successi ripresi da album ormai storici come “Brasil”, “The Junction”, “Extensions”, “Coming Out”, “The Offbeat of Avenues” e “Pastiche”, affiancati da brani inediti. Un disco, registrato con il sontuoso apporto dell'orchestra WDR Funkhausorchester, che celebra il mezzo secolo di storia musicale dei Manhattan Transfer.

Recentemente insignito del David di Donatello come miglior compositore (per il film di Francesco Lagi "Il pataffio"), anche Stefano Bollani approderà in Sardegna reduce dall'ultimo lavoro discografico, l'album di inediti “Blooming”, pubblicato per la Sony lo scorso aprile. Sul palco di Dromos proporrà il suo concerto in piano solo, un one man show che è un vero e proprio viaggio tra i tasti del pianoforte.

RIPRODUZIONE RISERVATA