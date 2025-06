Droghe sintetiche ai minori: è allarme 

In dodici mesi i carabinieri hanno sequestrato otto tonnellate di sostanze stupefacenti. Un fiume di droga per il mercato cagliaritano intercettato dagli investigatori e che avrebbe dovuto soddisfare una domanda sempre più crescente e varia. Perché oltre a cocaina, eroina, marijuana e hascisc aumenta la richiesta di droghe sintetiche e psicofarmaci, utilizzati con altre sostanze o con l’alcol, da parte di ragazzi, anche minorenni. «Si sta abbassando in modo preoccupante l’età anagrafica dei consumatori», evidenzia il generale Luigi Grasso, comandante provinciale dell’Arma. Un fenomeno allarmante come emerso anche negli ultimi comitati provinciali per l’ordine a la sicurezza pubblica svolti in Prefettura. E c’è il sospetto che il mercato delle nuove droghe create in laboratorio venga gestito da grosse organizzazioni criminali. La stessa cocaina rosa, sempre più presente anche negli ambienti cagliaritani, è stata studiata per conquistare la clientela anche nel marketing: il nome cocaina serve a richiamare la più nota sostanza senza aver niente a che fare dal punto di vista della composizione e il colore la rende accattivante.

Sottovalutazione

«Siamo al lavoro con numerose attività investigative», aggiunge il comandante provinciale dei carabinieri, «oltre ai servizi di contrasto quotidiani contro lo spaccio in strada e nelle piazze». I risultati, oltre ai sequestri, sono stati i 69 arresti in flagranza di reato o su ordinanze di custodia cautelare, le oltre 140 denunce e un numero elevatissimo di persone segnalate alla Prefettura come consumatori. «Lo spaccio di droga», evidenzia Grasso, «si porta dietro importanti conseguenze sociali e una serie di altre reati. Per questo il nostro impegno, anche sul fronte della prevenzione, è massimo».

Pasticche

I sequestri, i primi in città, di coca rosa da parte dei carabinieri hanno fatto alzare il livello di guardia sulle droghe sintetiche ma anche sugli psicofarmaci utilizzati come sostanze stupefacenti. «La cocaina rosa», sottolinea il generale dell’Arma, «viene chiamata così per avere uno spirito accattivante. Non solo: viene presentata come sostanza dalle conseguenze non gravi. Nulla di vero: i danni sulla salute del consumatore possono essere devastanti. Osserviamo purtroppo anche un proliferare di smercio di compresse medicinali utilizzate come droghe. Farmaci per il trattamento dell’epilessia o per patologie neurologiche, per esempio, diventano vere e proprie droghe consumate con alcolici ma anche con altre sostanze stupefacenti». Da alcune operazioni dei carabinieri è emerso che vengono acquistate in farmacia con false ricette. E i costi sono bassi: «Con 2, 3 euro puoi acquistare una pasticca. I giovani purtroppo pensano che prendere uno psicofarmaco non sia pericoloso perché è un medicinale e non una droga tradizionale. Insomma si sottovalutano i possibili danni alla salute». E, come emerso nelle ultime settimana, lo spaccio di droga si porta dietro una serie di altri reati: «Violenza e risse per il controllo delle piazze», conclude il comandante provinciale dell’Arma, «ma anche furti, scippi e rapine per procurarsi i soldi per l’acquisto delle dosi».

RIPRODUZIONE RISERVATA