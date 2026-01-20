VaiOnline
21 gennaio 2026 alle 00:33

Droghe dello stupro, esperti a confronto 

Una forma di violenza di genere subdola, invisibile e devastante: le “droghe da stupro”, sostanze utilizzate per annullare la volontà delle donne e facilitare abusi sessuali, saranno al centro del convegno organizzato dalla Fidapa di Nuoro. L’appuntamento venerdì alle 16 alla biblioteca Satta. «Parliamo di violenza di genere nella sua forma più insidiosa - spiega Giovanna Zedde, presidente Fidapa Nuoro –. Le donne vengono private della loro capacità di autodeterminazione, memoria e perfino della possibilità di denunciare». Non un mondo lontano: recentemente a Cagliari, la polizia ha recuperato 500 millilitri di Gbl, la droga dello stupro.

All’incontro la psicoterapeuta Rosalba Cicalò analizzerà le conseguenze della violenza legate all’uso di sostanze, mentre Anna Maria Piroddi, chimica, illustrerà la complessità delle analisi tossicologiche. Interverranno Mauro Pusceddu, presidente del Tribunale, il questore Fortunato Marazzita e Luisanna Porcu, psicologa e responsabile di “Onda rosa” che parlerà di violenza sessuale come forma di controllo. Michela Matta, direttrice del Pronto soccorso, illustrerà le misure di accertamento. Verrà presentato il test Cyd, distribuito da “Onda rosa” per rilevare la presenza di Gbl nelle bevande.

