Olbia.
18 settembre 2025

Drogato al volante, carabiniere nei guai 

Raffica di denunce e sanzioni a Olbia per guida in stato di ebbrezza o sotto effetto di stupefacenti. La Polizia locale è intervenuta diverse volte nelle ultime settimane, anche dopo incidenti stradali, rilevando la positività ai test (alcol e droga) di diverse persone, coinvolte nei fatti rilevati dagli agenti o, in qualche caso, responsabili degli episodi avvenuti nel centro abitato di Olbia. Una delle persone segnalate dalla Polizia locale è un militare dell’Arma, risultato positivo agli oppiacei. Si tratta di un carabiniere (non presta servizio in Sardegna) che si trovava a Olbia probabilmente per una vacanza. Il militare viaggiava a bordo di una motocicletta e, stando agli accertamenti della Polizia locale, è rimasto coinvolto in un incidente.

Sempre stando agli atti, il carabiniere non ha causato lo scontro tra veicoli, anzi potrebbe risultare come vittima. Ma, trasferito in ospedale, come tutte le persone coinvolte, è stato sottoposto ai test (una misura che ha riguardato ciascuno dei soggetti identificati dalla Polizia locale e accompagnati in Pronto Soccorso). L’esame ha dato un esito positivo per gli oppiacei. Ora il personale della Polizia locale, guidato dal comandante Giovanni Mannoni, assumerà tutti i provvedimenti del caso, a partire dal ritiro della patente.

