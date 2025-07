Droga: un fratello patteggia, l’altro assolto 

Uno ha deciso di patteggiare due anni di reclusione, l’altro è già stato assolto per non aver commesso il fatto. Si è chiusa così la disavventura giudiziaria per due fratelli di Sestu, arrestati dai carabinieri della Stazione cittadina con l’accusa di aver messo in piedi una produzione di marijuana in località “Terra Mai”. Difesi dall’avvocata Teresa Camoglio, Simone Lai, agricoltore di 54 anni, e il fratello Alessandro, 34, disoccupato, dopo il blitz dei militari dello scorso 8 giugno, sono comparsi davanti alla giudice Alessandra Angioni che ha valutato gli elementi raccolti dalla Procura.

La scoperta

Tutto era nato dal fatto che in località “Scurru”, una zona vicina a quella dove poi è scattato il blitz, i carabinieri avevano saputo che si sentiva un odore fortissimo cannabis. Per giorni hanno cercato di capire da dove arrivasse. I militari hanno così iniziato a monitorare le campagne, fino a quando la loro attenzione si è concentrata su un capanno destinato alla custodia degli attrezzi agricoli. Il mese scorso, poi, il luogotenente Riccardo Pirali ha dato l’ordine di fare irruzione nell’edificio, scoprendo un centro di essiccazione della marijuana. All’interno, stando a quanto riferito dagli investigatori al giudice, ci sarebbero stati 12 chili di infiorescenze di cannabis, suddivise in più aree di essiccazione e preparate, verosimilmente, per essere immesse sul mercato. Il materiale è poi finito nei laboratori del Ris per capire la quantità di principio attivo presente.

L’arresto

I militari avevano così arrestato i fratelli Simone e Alessandro Lai, finiti poi ai domiciliari su ordine del pubblico ministero Rossella Spano. Dopo aver chiesto alla giudice della convalida un termine per studiarsi gli atti, l’avvocata Teresa Camoglio si è messa d’accordo con la Procura per un patteggiamento a 2 anni di reclusione e 3mila euro di multa, con sospensione condizionale della pena per il primo dei due fratelli. Per il secondo, invece, la difesa ha dimostrato l’assoluta estraneità alla contestazione: per questo è stato assolto.

RIPRODUZIONE RISERVATA