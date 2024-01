Droga, udienza per quattro 

Una assoluzione, due condanne e un rinvio a giudizio. Si è chiusa così l’udienza preliminare per una estesa piantagione di cannabis nei terreni di Neoneli per produrre una notevole quantità di sostanza stupefacente da spacciare. L’accusa coinvolge Davide Corda, di Neoneli, Alessandro Pisanu, di Gergei, e Ignazio Piano di Villasor per una vicenda del 2017. Mattia Matta, di Gergei, e Pisanu sono sotto inchiesta per un’altra coltivazione di cannabis per la produzione di droga che, secondo i carabinieri, avrebbe fruttato un milione di euro. La vicenda risale a quattro anni fa. Pisanu (difeso dall’avvocata Erika Dessì) è stato condannato dalla giudice Federica Fulgheri a sei anni, con una multa di 12mila euro, Matta (difeso dall’avvocato Valerio Doa) è stato assolto per non aver commesso il fatto, Corda (difeso dall’avvocato Riccardo Floris) è stato condannato a sei mesi di reclusione e al pagamento di 6mila euro di multa. Infine, Piano (assistito dall’avvocato Stefano Piras) è stato rinviato a giudizio al 22 marzo.

