Droga trovata al bar Scatta la chiusura del locale pubblico 

Lo stesso provvedimento era scattato qualche anno fa per lo stesso motivo e ieri mattina la polizia ha eseguito l’atto che dispone la chiusura di un bar di piazza Sant’Efisio per 15 giorni: il motivo è legato al fatto che è ritenuto abituale ritrovo di persone pregiudicate o pericolose e costituente un pericolo per l'ordine pubblico e la sicurezza dei cittadini.

L’operazione è stata svolta dal personale della Squadra amministrativa della divisione Polizia amministrativa e sociale della questura, con il supporto della Sezione Volanti. Gli agenti hanno dato applicazione al decreto del questore che ha disposto la temporanea sospensione della licenza del pubblico esercizio. Il provvedimento di ieri mattina è arrivato per il Mich bar dopo che qualche giorno fa la polizia aveva effettuato un’attività di controllo, identificando diverse persone pregiudicate e aveva trovato sostanza stupefacente destinata allo spaccio, nascosta in un biliardino. Un intervento all’interno dei controlli che regolarmente vengono eseguiti nei locali pubblici.

La chiusura si è resa necessaria per scongiurare il verificarsi di condizioni potenzialmente pericolose per l’ordine pubblico e la sicurezza dei cittadini. ( p. m. )

RIPRODUZIONE RISERVATA