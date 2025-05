Droga tra i giovanissimi, via alla campagna di sensibilizzazione 

Parte la campagna di sensibilizzazione per il contrasto alla diffusione delle sostanze stupefacenti nei giovanissimi a Sant’Antioco.

Dopo l’affissione di manifesti pubblicitari per le vie della città, Il primo appuntamento è fissato per le 16.30 di domani, presso la sala consiliare. l’incontro, dal titolo “Orientiamoci, prendersi cura è prevenzione”, intende raccontare la situazione e il vissuto di molte famiglie di Sant’Antioco. «L'iniziativa di venerdì si innesta nel più articolato progetto che ci vede protagonisti nella lotta contro la diffusione di droga tra i giovanissimi ma anche di contrasto a stili di vita che non si conciliano con la crescita sana dei nostri giovani e della nostra comunità - ha detto il sindaco Ignazio Locci - si tratta di un patto tra istituzioni che ha l'obiettivo di coinvolgere le famiglie e tenerle al centro delle politiche e dell’attenzione». Sono parte attiva del programma scuola, famiglia, forze dell'ordine e sistema sanitario. «Fare i genitori è il mestiere più difficile del mondo - ha detto Locci - e dobbiamo supportare i processi di crescita. Non battaglie di retroguardia o proibizionistiche ma azioni concrete di formazione e coinvolgimento di tutti».

