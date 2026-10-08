Droga sulla spiaggia, mistero sull’origine del panetto ritrovato 

Se ancora servissero conferme, ecco la prova provata: la droga nel Sulcis arriva spesso via mare. E quando i corrieri la perdono finisce, prima o poi, sulle scogliere o sulle spiagge, dove può trovarla chiunque.

Desta dunque preoccupazione il ritrovamento di cui è stata di recente protagonista Tessa Gelisio, legata da anni a Calasetta: durante una passeggiata a Spiaggia Grande la conduttrice televisiva ha rinvenuto un pacco, del peso approssimativo di un chilo, contenente presumibilmente cocaina. Mentre veniva girato un filmato, finito poi sui social due settimane dopo il ritrovamento, Gelisio ha contattato i carabinieri e consegnato tutto alle forze dell’ordine. Il pacco, ben sigillato e avvolto da un telo nero, era a sua volta contenuto in un altro involucro impermeabile trovato a pochi centimetri di distanza. La conduttrice ha aperto con un coltellino il panetto e ha notato subito la polverina bianca, un panetto che arrivava chiaramente dal mare, parte, forse, di un carico perso, e che per forma e dimensione somiglia, per non dire che è identico, a quelli sequestrati di recente dalla polizia del Commissariato di Iglesias in una località costiera del Sulcis Iglesiente. Trattasi di dieci chili di cocaina, suddivisa in una decina di panetti, ad alto grado di purezza, pronti a essere trasformati in migliaia di dosi destinate alle piazze di spaccio della zona e non. Il sequestro è avvenuto in un centro della costa, dove la droga era approdata via mare. (a. s.)

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