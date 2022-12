Droga, sequestrati mille quintali 

Il questore ha ricordato anche la gestione del Cpr di Macomer, che ha eseguito «34 rimpatri», e l’accoglienza dei profughi ucraini fuggiti dalla guerra. «Sono 300 quelli ospitati nel Nuorese e in Ogliastra, e si concentrano soprattutto nella costa, dove hanno lavorato questa estate nell’attività alberghiera», ha spiegato il commissario capo della sezione Immigrazione, Benedetta Agosta.«La situazione più critica - ha osservato Polverino - resta la coltivazione con lo spaccio di marijuana. Sono diventati marginali i reati che hanno sempre contraddistinto questa zona come gli omicidi».

Nel Nuorese raddoppiano rispetto all’anno scorso anche gli ammonimenti per maltrattamenti in famiglia e violenze di genere (14 casi registrati), in aumento i Daspo urbani, soprattutto per i giovanissimi: sono 17 i provvedimenti emessi nell’anno che sta per concludersi. In una Questura che negli anni bui ha dovuto contare anche oltre trenta delitti all’anno, il fenomeno, seppur sempre grave, pare diventato più marginale. Nel 2022 si contano tre omicidi. I dati sono stati illustrati nella conferenza stampa dal questore Alfonso Polverino: «È stato un anno complesso, abbiamo cercato di gestire il post pandemia e la lenta ripresa economica privilegiando la prevenzione alla repressione, sul fronte degli incidenti stradali, della droga, della violenza di genere e del bullismo, argomenti questi ultimi per cui abbiamo anche creato una app e lavorato con i giovani nelle scuole».

La coltivazione di marijuana nel Nuorese è un fenomeno che non conosce crisi. Un mercato fiorente. A dirlo i dati forniti dal questore di Nuoro, Alfonso Polverino: la Polizia di Stato nel 2022 ha sequestrato ben mille quintali di stupefacenti.

Daspo e ammonimenti

Immigrazione

Il questore ha ricordato anche la gestione del Cpr di Macomer, che ha eseguito «34 rimpatri», e l’accoglienza dei profughi ucraini fuggiti dalla guerra. «Sono 300 quelli ospitati nel Nuorese e in Ogliastra, e si concentrano soprattutto nella costa, dove hanno lavorato questa estate nell’attività alberghiera», ha spiegato il commissario capo della sezione Immigrazione, Benedetta Agosta.«La situazione più critica - ha osservato Polverino - resta la coltivazione con lo spaccio di marijuana. Sono diventati marginali i reati che hanno sempre contraddistinto questa zona come gli omicidi».

La truffa viagga sul web

In aumento anche le frodi online, sia sul fronte dell’e-commerce che sul trading online «dove la gente investe anche 60 o 100 mila euro», ha spiegato il dirigente della sezione cyber sicurezza, Marco Cottu. In crescita anche lo smishing, una forma di phishing che utilizza i telefoni cellulari come piattaforma di attacco. «Mai fornire le credenziali», ha raccomandato. Cala il fenomeno del bullismo, ma non manca nei compiti della polizia quello della lotta alla pedopornografia, fenomeno che crea allarme sociale: «In un anno sono ben otto le perquisizioni fatte su delega della Procura di Cagliari».

Strade più sicure

Anche il dirigente della Polstrada, Leo Testa, ha fornito i dati: in un anno sono stati registrati 3 incidenti mortali, 138 i feriti. Ben 2206 gli eccessi di velocità e 1407 le patenti ritirate.Tra i fenomeni più frequenti la guida in stato d’ebbrezza: «In maggioranza nella fascia d’età fra i 30 e i 45 anni con ben 372 persone trovare ubriache al volante».

