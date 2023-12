Droga, raffica di condanne 

Alcuni hanno deciso di patteggiare in appello, per altri la pena è stata leggermente ridotta nel processo di secondo grado, mentre nella maggior parte dei casi, invece, sono arrivate delle conferme. Si è chiuso davanti alla Seconda sezione della Corte d’appello il processo per traffico di droga a Sant’Elia, nato dall’operazione “Dama”, che nel luglio 2020 aveva portato in cella 33 persone per un vasto smercio di cocaina ed eroina marchiato ‘ndrangheta. La Direzione distrettuale antimafia, con la pm Rossana Allieri, aveva ipotizzato due associazioni a delinquere, una cagliaritana e l’altra operante a Guasila ma con base operativa in provincia di Bergamo.

Condanne in appello

La Corte presieduta dalla giudice Tiziana Marogna ha accolto vari patteggiamenti in appello condannando a 6 anni Maria Elena Secci, 8 anni a Roberto Secci, 5 anni ad Andrea Muscas, 8 anni a Roberto Pireddu, 3 anni e 2 mesi a Renato Meloni, 3 anni 9 mesi e 10 gironi a Michela Orfino e Cristian Busonera. I giudici hanno assolto da uno dei capi contestati l’imputato Sergio Masala, condannandolo a 4 anni di reclusione. Per il resto sono state confermate in appello le condanne, che oscillano tra i 3 ed i 14 anni, già pronunciate in primo grado nei confronti di Efisio Mura, Elia Portoghese, Susanna Melis, Fabio Mocci, Maurizio Sanna, Gianni Brandas, due Christian Fois (uno del 1984 e l’altro del 1977), Giovanni Zucca, Alessio Banchero, Fausto Serra, Michele Montis, Sergio Palmas, Luciano Tronci, Stefano Mascheroni, Felice Alfieri, Marina Nava, Manuel La Pietra e Orges Abazaj. Tra gli esponenti ritenuti di spicco dell’operazione “Dama”, la Direzione distrettuale antimafia aveva indicato Efisio Mura, comparso anche nelle carte nell’ultimo processo all’ex primula rossa del banditismo sardo Graziano Mesina, condannato a 30 anni per traffico droga.

L’inchiesta

L’inchiesta era stata condotta dalla pm Allieri con i carabinieri del Ros che, proprio lavorando a quest’indagine e alla lunga fuga di Mesina dopo la condanna, hanno poi iniziato a lavorare all’inchiesta “Monte Nuovo” nel quale gli inquirenti avevano poi ipotizzato anche l’associazione a delinquere di stampo mafioso per un altro gruppo di sardi (reato che poi il Tribunale del Riesame ha ridimensionato in semplice associazione a delinquere).

RIPRODUZIONE RISERVATA