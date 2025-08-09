Droga, quattro arresti per spaccio 

Un blitz in piena regola, un’operazione scattata dopo settimane di indagini, appostamenti e raccolta di confidenze. L’obiettivo dei carabinieri della Compagnia di San Vito era uno solo: togliere dalla circolazione la droga leggera destinata al Sarrabus nel bel mezzo della stagione turistica. Un vertice nella caserma di San Vito, coordinato dal maggiore Massimo Meloni, comandante della Compagnia, è servito a predisporre l’operazione, scattata con diverse perquisizioni tra le province di Cagliari e Nuoro, concluse con quattro arresti, tre denunce col recupero di due chili fra hashish e marijuana. Per tutti gli indagati, compresi quelli a piede libero, è scattata la denuncia per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Sono stati arrestati Cristian e Salvatore Cinus, 32 e 26 anni di Solanas (Sinnai); Ivano Piroddi 33 anni e Cristian Conchedda, 39 anni, entrambi di Tertenia. I quattro sono già comparsi di fronte ai giudici dei Tribunali di Lanusei e Cagliari. I fermi sono stati convalidati. I quattro hanno ottenuto la libertà (con qualche restrizione da rispettare), in attesa della nuova udienza.

L’indagine

Le perquisizioni sono scattate nei centri abitati e nelle campagne di Muravera, Villaputzu, Solanas e Tertenia, con la mobilitazione dei militari delle singole stazioni, quelli del Nucleo Operativo della Compagnia di San Vito, diverse squadre dello Squadrone Eliportato Cacciatori di Sardegna e le unità cinofile del Comando provinciale carabinieri di Cagliari. Interessate le Procure di Cagliari e di Lanusei. Un notevole spiegamento di uomini e mezzi: complessivamente, sono stati sequestrati oltre due chilogrammi fra hascisc e marijuana, alcune migliaia di euro in contanti ritenuti dagli inquirenti possibile provento dell’attività di spaccio, e nove “bombe carta”.

Sarrabus

L’operazione si inserisce in un più ampio contesto di prevenzione e repressione del fenomeno dello spaccio di droga, che ha consentito di individuare alcuni canali di approvvigionamento dello stupefacente destinato come detto, alla piazza del Sarrabus. Le indagini dei carabinieri di San Vito, vanno avanti, per risalire alla provenienza della droga sequestrata e agli eventuali complici degli indagati. Ieri sono scattate altre perquisizioni con un via vai nelle caserma del Sarrabus e di Costa Rei. (red. prov.)

