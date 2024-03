Droga, quattordici indagati 

Chiusa l’inchiesta della Procura su un giro di spaccio di droga tra Elmas e altri centri dell’Area Metropolitana che sarebbe andato avanti tra il 2020 e il 2021. Stando alle accuse del pubblico ministero Danilo Tronci numerosi giovani avrebbero detenuto eroina e altro stupefacente, in alcuni casi proveniente dalla Spagna.

Nei guai sono finiti Gianluca Boi (33 anni di Elmas) con i compaesani Michela Campus (33), Andrea Carboni (29), Andrea Contini (28), William Loi (32), Mirko Abele Muscas (31), Matteo Salici (32) e Michael Sanna (32). Indagati anche Antonella Floris (38 anni, di Cagliari), Simone Floris (33, di Cagliari), Michela Porcu (37, di Decimomannu) e Omar S’Ghaier (30, di Assemini).

Le accuse

Per la Procura Boi e Contini avrebbero ricevuto, tra il 25 e il 29 gennaio 2020, un chilo di eroina proveniente dalla Spagna. Per gli altri il quantitativo contestato è «imprecisato», mentre a qualcuno viene anche contestata una modesta quantità di marijuana, cocaina e hascisc. Le indagini erano nate proprio dell’eroina intercettata che sarebbe stata spedita tramite un corriere e recapitata in un centro commerciale. Intercettando e analizzando i telefonini di quelli che avrebbero dovuto ricevere il plico contenente lo stupefacente, sarebbero saltati fuori i messaggi che testimonierebbero una fitta rete di destinatari di droga. Alla fine, terminati gli accertamenti, il pubblico ministero Danilo Tronci ha deciso di chiudere l’indagine preliminare, notificando ai 14 giorni indagati l’avviso che consente loro di avere copia dell’intero fascicolo d’accusa.

I messaggi

A difendere i ragazzi di Elmas e degli altri centri finiti nel registro degli indagati ci sono gli avvocati Fabrizio Rubiu, Giovanna Zuncheddu, Valentina Loi, Sabrina Loi, Sabrina Frongia, Roberta Balia e Marco Lisu.

L’intera inchiesta è basata sui messaggi recuperati o intercettati dagli inquirenti. Ad alcuni degli indagati viene imputato anche di aver cercato di introdurre nella casa circondariale di Uta delle sim telefoniche, durante alcuni colloqui con i parenti. Ora gli indagati e i rispettivi difensori potranno farsi le copie del fascicolo dell’accusa, prima che il pm Tronci chieda l’eventuale rinvio a giudizio.

