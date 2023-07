Droga per lo sballo: fermato il maxi carico, due arresti 

Era la fornitura di droga da vendere ai turisti nelle località della costa di Villasimius durante il fine settimana. Invece il carico, decisamente “pesante”, è finito nelle mani della polizia, che ha arrestato due giovani cagliaritani di 22 e 18 anni.

I “Falchi” della Squadra mobile, cioè gli agenti a bordo delle moto “civetta”, hanno recuperato la droga nell’auto dei due, che hanno fermato sabato mattina a Solanas. Erano quasi arrivati nella villetta in affitto dove i poliziotti hanno trovato una seconda parte della droga; l’hanno fatta sparire dalle piazze dello spaccio per turisti. La polizia non ha divulgato i nomi dei due giovani, ora in carcere a Uta per detenzione di stupefacenti a scopo di spaccio.

Il carico intercettato dagli investigatori della Questura è di tutto rispetto: 150 grammi di cocaina, 1,4 chili di marijuana di ottima qualità e di hascisc, 50 grammi di eroina, un etto di ketamina e 4.433 euro in contanti. Tutto, nell’auto e nella villetta presa in affitto per l’estate a Solanas.

Il blitz coordinato da Fabrizio Mustaro, dirigente della Squadra mobile, è scattato lungo la Provinciale 17 per Villasimius, quando i “Falchi” hanno imposto lo stop all’auto, che è stata perquisita. Trovata la droga, i poliziotti si sono trasferiti nella villetta e hanno trovato il resto del carico. L’udienza di convalida, prevista per ieri mattina, è slittata a oggi. I due sono in carcere.

Secondo il difensore dei due giovani arrestati, non sono trafficanti né spacciatori: «La mia idea», commenta l’avvocato Marco Lisu, «è che fossero dei semplici corrieri, cioè trasportatori di droga: avevano il compito di trasferire il carico da Cagliari a Solanas, per conto di altri».

