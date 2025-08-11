Droga per l’estate: boom di sequestri 

L’ultimo fermo è di pochi giorni fa: un 52enne piemontese, Claudio Ventura, è stato arrestato subito dopo essere sbarcato in aeroporto da un volo decollato da Madrid con nel bagaglio un barattolo contenente un chilo di ketamina, droga sintetica utilizzata soprattutto nei locali notturni.

Pochi giorni prima, sempre in aeroporto, era stato individuato un corriere nigeriano di 32 anni proveniente da Fiumicino: in pancia aveva alcuno ovuli con duecento grammi di eroina. Droga destinata a soddisfare il fabbisogno estivo, quando la domanda si impenna anche per la presenza dei turisti. Un fiume quasi inarrestabile che oltre alle sostanze tradizionali come cocaina ed eroina, vede l’arrivo in città di mille nove sostanze: dalla ketamina, alla coca rosa, dalle metanfetamine allo shaboo.

Boom di sequestri

Lo scorso anno i carabinieri avevano messo a segno un gran numero di sequestri nei confronti dei trafficanti, riuscendo a recuperare in città chili di cocaina, eroina, ma anche droghe chimiche. Ma anche nel 2025 le operazioni sono proseguite senza sosta: sotto il coordinamento della Direzione distrettuale antimafia a gennaio c’era stato il colpo di coda di un’inchiesta avvivata nel 2023 che ha permesso di recuperare cinque chili di ketamina e anche della cocaina rosa, immessa sulle piazze di Cagliari e Oristano. Qualche settimana fa, inoltre, un 43enne cagliaritano era stato bloccato con 17 grammi di mdma in cristalli, dieci pastiglie di anfetamine, altri 17 di ketamina e 2 grammi di cocaina rosa destinati, secondo gli investigatori, alla movida del capoluogo. A marzo invece c’erano stati due arresti, il sequestro di altri tre etti di ketamina e oltre 100 grammi di cocaina e la scoperta di un laboratorio per confezionare lo stupefacente.

Fiumi di droga

E sempre a marzo, alle porte di Cagliari, la Finanza ha bloccato un 51enne di Iglesias con 4 borsini neri nascosti in un camion: all’interno c’erano 110 chili di cocaina, per un valore di almeno 10 milioni di euro. Le indagini della Dda sono in corso per ricostruire la consorteria che avrebbe acquistato tutta quella droga, visto che sembra improbabile fosse destinata ad un unico trafficante. E due settimane fa, il 30 luglio, i carabinieri hanno infine scoperto quasi un chilo di “shaboo”, la droga sintetica fra le più pericolose tra quelle che delineano il panorama dei “nuovi sballi”. E infine lo scorso aprile, ancora la Dda, aveva scoperto un traffico tra il Lazio e l’Isola che ha portato a recuperare 4 chili di ketamina, 7 di cocaina 300 pastiglie di mdma e vari grammi di 2C-B.

