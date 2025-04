Droga per la movida, la versione degli indagati   

Mentre cominciano gli interrogatori di garanzia, dopo il blitz che lunedì ha portato in carcere o ai domiciliari sette persone per spaccio di droga che sarebbe avvenuto durante serate organizzate in discoteche, irrompe nell’indagine dei carabinieri anche un filone che riguarda video pedopornografici. È un’accusa contestata a uno solo dei destinatari delle ordinanze di custodia cautelare firmate dalla giudice per le indagini preliminari Elisabetta Patrito.

Secondo quanto risulta dall’inchiesta coordinata dal sostituto procuratore Emanuele Secci, Matteo Putzu, 30 anni, cagliaritano residente a Maracalagonis e conosciuto con il nome d’arte di Dj Zola, avrebbe inserito nelle chat di gruppo sui programmi di messaggistica come WhatsApp e altri anche video pornografici in cui comparirebbero minorenni. I carabinieri del Comando provinciale ne sarebbero entrati in possesso ed è così che il reato è finito nell’inchiesta sul grande giro di spaccio che ha portato quattro persone in carcere e tre agli arresti domiciliari. Ci sarebbe anche un’ottava persona, tra i nomi elencati nell’ordinanza cautelare, che vive della Penisola, ma a quanto sembra è all’estero e non è stato possibile arrestarla.

I file video

Il difensore di Putzu-Dj Zola, l’avvocato Emanuele Pizzoccheri, non ha ancora visionato i file video con presunto contenuto pedopornografico: «So che si parla di un meme, che è una cosa diversa, girato sulle chat, ma ancora non ne conosco la portata». Intanto l’avvocato si appresta a chiedere, nell’interrogatorio di garanzia in programma oggi, la modifica della misura cautelare: non più in carcere bensì ai domiciliari, dove Putzu già si trovava per un’altra vicenda.

Gli interrogatori

Tra i personaggi di spicco, secondo i carabinieri, in questa indagine ci sarebbe anche il cagliaritano Andrea Murru, 35 anni, residente a Quartucciu. L’avvocato Marco Fausto Piras, che lo difende, parla di «detenzione di quantità modiche di stupefacenti per le quali la custodia in carcere a Uta appare eccessiva». Stamattina, alla gip, chiederà almeno gli arresti domiciliari per il suo cliente. Putzu sarebbe orientato ad avvalersi della facoltà di non rispondere.

Lo “straniero”

Era già agli arresti domiciliari nel suo b&b di Carloforte, che condivide con la madre, il torinese Christopher Wayne Tooker, di 38 anni, musicista residente a Carloforte, conosciuto, che in questi giorni, sarebbe dovuto essere in tournée negli Stati Uniti, ma era già ai domiciliari dall’agosto dell’anno scorso per un’altra vicenda di droga. «In carcere aveva trascorso 17 ore, poi avevamo ottenuto gli arresti domiciliari e si andava verso il patteggiamento, ma questo nuovo episodio cambia le cose. «Domani», riflette Mario Maffei, che lo difende assieme a Mario Rivano, «risponderà alle domande della gip, anche perché non è affatto uno spacciatore, bensì un consumatore che ha un alto tenore di vita grazie ai compensi per il suo lavoro come musicista». Interrogatori anche per Davide Francesco Gerina, 29 anni, di Villasimius, Oussama Moi, olbiese di 26 anni residente a Cagliari, Alessio Leonori, cagliaritano di 30 anni, ed Edoardo Antonio Bonogli, 24 anni, di Villacidro.

RIPRODUZIONE RISERVATA