Droga per la movida: giovane in manette 

Seduto nell’auto parcheggiata, attendeva i clienti. Soprattutto giovani, diretti poi nei locali della movida, per gli aperitivi in vista poi della nottata. Quando uno si avvicinava alla vettura, lui prendeva i soldi e consegnava qualcosa. I movimenti di Benito Sanna, 27 anni, non sono sfuggiti agli agenti della Squadra volante impegnati anche nel quartiere di Villanova in un controllo organizzato proprio per contrastare i fenomeni della malamovida. Così è scattato l’intervento: il giovane non ha potuto far niente, se non assistere alla perquisizione svolta dai poliziotti nella vettura che ha consentito di recuperare nell’abitacolo due sacche con numerosi involucri di marijuana e hashish e quasi mille euro. Anche nell’abitazione di Sanna c’era del materiale per il confezionamento della sostanza stupefacente. Alla fine sono stati sequestrati quasi 250 grammi di marijuana e hascisc.

La convalida

Dopo aver trascorso la notte ai domiciliari, mercoledì mattina il giovane si è presentato in Tribunale per il processo per direttissima e il 27enne, assistito dall’avvocato Marco Lisu, dopo la convalida dell’arrestato ha ottenuto dal giudice i termini a difesa. La prossima udienza è stata fissata per il 10 settembre: intanto il giovane, anche per alcuni suoi precedenti specifici, è finto ai domiciliari.

La postazione

L’operazione dunque è nata durante i controlli nei quartieri del centro, soprattutto nelle zone maggiormente frequentate dai giovani. E gli agenti delle volanti hanno notato subito la presenza di un’auto ferma in una delle strade di Villanova. A bordo un uomo. E durante il periodo di osservazione sono state viste diverse persone avvicinarsi alla vettura e, dopo un rapido scambio di qualcosa, poi allontanarsi. Dopo aver fermato uno degli acquirenti, e avendo trovato una bustina con della droga, i poliziotti hanno deciso di intervenire. Il 27enne che si trovava nell’auto è stato fermato e identificato. A bordo c’erano due sacche: una con le dosi di marijuana, l’altra con quelle di hascisc. Sequestrati anche i quasi mille euro che il giovane – secondo le accuse – aveva incassato proprio con la cessione delle bustine di droga. In casa di Sanna recuperati anche un bilancino elettronico di precisione, un coltello usato per tagliare le sostanze e il materiale per confezionare le dosi. Gli investigatori sospettano che si potesse trattare di una “postazione” per lo spaccio destinata soprattutto ai giovani che la sera e la notte avrebbero raggiunto i locali della movida nel centro storico.

