Droga, patteggia dopo l’arresto 

Un dipendente comunale di Macomer, Nicola Sanna, 59 anni, è stato arrestato dai carabinieri dopo una perquisizione nell’abitazione. È stato trovato in possesso di decine di grammi di cocaina, marijuana e hashish. L’operazione è stata estesa ai luoghi dove abitualmente lavora. Ieri è stato processato a Oristano, ha patteggiato la pena. È stato condannato ad un anno e tre mesi e ad una multa di oltre 2500 euro. La pena è stata sospesa. Si tratta una delle tante operazione dei militari per contrastare detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti, che nel Marghine è un fenomeno diffuso. L’uomo probabilmente era seguito da tempo dai carabinieri. L’altra sera è scattata l’operazione che ha portato all’arresto del dipendente, conosciuto per la sua disponibilità nel settore in cui opera. (f. o.)

