Droga nell’intestino, salvato dal chirurgo 

È l’incidente tipico, e soprattutto mortale se non s’interviene con la massima urgenza, dei corrieri della droga che trasportano lo stupefacente nell’intestino. Solo un intervento chirurgico eseguito in una sala operatoria dell’ospedale Brotzu ha consentito di salvare la vita a un nigeriano di 33 anni, che aveva ingerito novanta involucri contenenti eroina. Uno degli ovuli si è improvvisamente rotto e lo stupefacente si è diffuso nell’intestino: un incidente non raro ma pericolosissimo, che ha indotto il giovane africano a correre al pronto soccorso dell’ospedale Brotzu.

Radiografia rivelatrice

Una radiografia disposta subito dai medici ha evidenziato le decine di ovuli che erano contenuti nel suo intestino, e a quel punto il sospetto che uno dei contenitori si fosse rotto è diventato praticamente una certezza. Mentre il nigeriano era trasportato in sala operatoria, dall’ospedale è partita la segnalazione alla Questura tramite il numero unico per le emergenze uno-uno-due. Al termine dell’intervento eseguito dall’équipe di chirurghi, anestesista e infermieri, sono stati recuperati tutti i novanta ovuli riempiti di droga, per un totale di un chilo e quattrocento grammi di eroina. Mentre i medici richiudevano l’addome del paziente nigeriano, lo stupefacente è stato consegnato agli investigatori della Squadra mobile. Gli accertamenti tecnici condotti dalla Polizia scientifica hanno consentito di confermare che all’interno degli ovuli c’era effettivamente eroina: un carico da esportare dalla Sardegna, oppure appena giunto nell’Isola nascosto nel corpo del corriere della droga che ha rischiato di morire.

Arresti ospedalieri

Gli investigatori della Squadra mobile, coordinati dal dirigente Emanuele Fattori, hanno dichiarato in arresto il nigeriano: il provvedimento è stato convalidato dal giudice delle indagini preliminari. Il giovane africano è però ancora in gravi condizioni, quindi è piantonato al Brotzu in attesa che si ristabilisca per poi essere trasferito nel carcere di Uta: sarà interrogato quando starà meglio.

RIPRODUZIONE RISERVATA