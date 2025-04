Droga nelle discoteche, scoperto un giro di spaccio: sette arresti, ci sono due dj 

Due anni fa la prima puntata, ieri la seconda, con arresti e denunce. E anche stavolta i carabinieri, impegnati in una complicatissima indagine su traffico e spaccio di droga, hanno compiuto un blitz prima dell’alba ammanettando sette persone, tre delle quali sono in carcere a Uta e le altre tre agli arresti domiciliari. Questi ultimi riguardano anche due dj piuttosto famosi nell’Isola che, secondo i carabinieri del Nucleo investigativo del Comando provinciale di Cagliari - guidati dal tenente colonnello Nicola Pilia - erano coinvolti in un giro di serate in locali notturni in cui si spacciava droga in quantità non trascurabili.

Arresti e denunce

Tutto nasce da un’indagine del 2023 che ha portato a ulteriori sviluppi, e c’è da credere che lo farà di nuovo. Gli accertamenti sono stati condotti dagli investigatori con il supporto di carabinieri delle stazioni territoriali, dello squadrone elitrasportato “Cacciatori di Sardegna” e da un equipaggio dell’11° Nucleo elicotteri dell’Arma.

I provvedimenti

Su richiesta del sostituto procuratore Emanuele Secci, la gip Elisabetta Patrito ha firmato sette ordinanze di custodia cautelare, di cui quattro in carcere, eseguite ieri mattina nei confronti di Matteo Putzu, conosciuto come Dj Zola, cagliaritano di 30 anni residente a Maracalagonis, che secondo gli investigatori sarebbe un personaggio centrale nell’inchiesta, Davide Francesco Gerina, 29 anni, cagliaritano residente a Villasimius, Oussama Moi, olbiese, 26 anni, residente a Cagliari, Andrea Murru, 35 anni, cagliaritano residente a Quartucciu. Anche lui è un noto deejay che anima le serate nei locali dell’Isola. I quattro sono ora rinchiusi nel carcere di Uta. Il gip ha invece disposto gli arresti domiciliari per l’artista Christopher Wayne Tooker, torinese di 38 anni residente a Carloforte, e poi per Alessio Leonori, cagliaritano di 30 anni, ed Edoardo Antonio Bonogli, 24 anni, di Villacidro. Nessun provvedimento restrittivo della libertà, invece, per quanto riguarda Samuel Aru, 39 anni, di San Gavino ma residente a Villacidro, e Idio Salonis, 41 anni, di Cagliari ma residente a Sarroch, che sono indagati a piede libero nell’ambito della stessa inchiesta.

Le contestazioni

A vario titolo e spesso con ruoli di rilevanza penale assai diversa, il gruppo è accusato di spaccio di droga avvenuto - secondo la Direzione distrettuale antimafia di Cagliari - durante le serate organizzate in locali da ballo nel corso delle quali - così la vedono gli investigatori - era smerciato lo stupefacente. Di che tipo? I sequestri messi a segno dai carabinieri ammontano a quindici chili in totale. Più in particolare, ai presunti spacciatori sono stati trovati ketamina liquida, cristallizzata e in polvere per un totale di quattro chili, 7 chili e mezzo di cocaina, due di hascisc, uno di marijuana, trecento pasticche di Mdma, alcuni grammi di 2C-B e 19.500 euro in contanti, ritenuti il provento dell’attività di spaccio.

Indagine completa

I carabinieri, in una nota, scrivono di aver identificato anche i corrieri che avrebbero importato la droga da Romania e Spagna dopo trattative avvenute attraverso chat criptate. Sono inoltre stati segnalati come consumatori di droga diversi giovani che i militari hanno identificato, durante la fase più segreta degli accertamenti, subito dopo aver acquistato dosi di droga che secondo l’Arma sarebbero state cedute dal gruppo finito sotto indagine. Ora è il momento degli interrogatori, durante i quali ciascuno degli arrestati o indagati ha la possibilità di chiarire la propria posizione ed, eventualmente, di controbattere alle accuse. A uno degli indagati, tra l’altro, è contestato anche lo scambio di video pornografici di cui sono protagonisti minorenni.

RIPRODUZIONE RISERVATA