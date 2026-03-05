Droga nell’auto a noleggio: arrestato 

Un blitz in piena regola, con posti di blocco e visione delle immagini di telecamere legate anche a episodi di spaccio di stupefacenti. Operazioni tutt’altro che casuali che ieri hanno consentito il recupero di cocaina e contanti e di fermare cinque giovani che viaggiavano su un’auto a noleggio con a bordo trenta dosi di cocaina, oltre 800 euro in contanti e di un coltello. In macchina, viaggiavano in cinque: un 28enne di Selargius, Francesco Mascia, è stato arrestato con l’accusa per detenzione di droga a fine di spaccio e per il possesso del coltello.

I quattro minori

Con l’indagato, la polizia locale ha individuato anche quattro minorenni di Selargius e Cagliari la cui posizione è ora al vaglio della Procura del minori di Cagliari. Francesco Mascia, difeso dall’avvocata Benedetta Mauro, è già comparso di fronte al giudice del Tribunale di Cagliari Simone Nespoli per l’udienza di convalida: il pubblico ministero ha sollecitato la misura cautelare dell’indagato. Il giudice gli ha concesso la libertà in attesa della prossima udienza, fissata per il 24 marzo.

Polizia locale

L’operazione della polizia locale di Monserrato, è scattata in via Fulgenzio durante un servizio a largo raggio su tutto il territorio comunale: a suscitare la loro attenzione, come detto, è stata l’auto con i cinque giovani a bordo che ha evidentemente insospettito gli agenti, convincendoli a eseguire un controllo. All’alt, il conducente ha bloccato la macchina. I vigili, dopo aver individuato i passeggeri, hanno deciso poi di perquisire il mezzo, recuperando così le trenta dosi di cocaina, i contanti e il coltello. Sequestrati anche i telefonini di tutti i ragazzi che potrebbero così diventare motivo di indagini. L’inchiesta va avanti per cercare di risalire alla provenienza della droga sequestrata.

Al Comando

I cinque sono stati così accompagnati nella sede della Polizia locale per gli accertamenti del caso. Il maggiorenne che era alla guida dell’auto è stato dichiarato in arresto con l’accusa di detenzione di droga a fine di spaccio. Al vaglio la posizione dei quattro minorenni.

Il sindaco

Sul blitz si registra l'intervento del sindaco Tomaso Locci che non entra nel merito dell’operazione sostenendo invece che «da tempo la polizia locale e i carabinieri sono impegnati con ripetute operazioni sul territorio per la sicurezza del cittadino. Non posso che ringraziarli per i risultati finora ottenuti. Come ringrazio le altre forze dell’ordine impegnate anche nel nostro territorio. Il Comune ha fatto la sua parte sistemando una fitta rete di telecamere a Monserrato». (r. s.)

