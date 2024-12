Droga nella cantina: arrestato 

Blitz antidroga dei carabinieri della stazione di Sestu che da tempo monitoravano un possibile traffico in via Lussu. Qui i militari hanno notato un uomo uscire e rientrare più di una volta nello scantinato di casa. Un via vai che ha aumentato i sospetti degli inquirenti, con una pattuglia che coordinata dal luogotenente Riccardo Pirali ha fatto subito irruzione nella cantina. All’interno c’era Giuseppe Dell’Orfano, 52 anni cagliaritano residente a Sestu, parrucchiere.

L’arresto

Così è scattata la perquisizione che ha portato al recupero di 100 grammi di kief (un nuovo tipo di stupefacente), 50 di cocaina e poco meno di un chilo di marijuana, oltre a 530 grammi di polvere da sparo in una bomba carta. All’interno dell’appartamento è stata invece recuperata una pistola a salve con 25 colpi, oltre a numerosi strumenti per il confezionamento delle sostanze stupefacenti. L’uomo è stato subito accompagnato in caserma e arrestato con l’accusa di detenzione di droga a fine di spaccio e per detenzione illegale di materiale esplosivo. Subito dopo, è stato accompagnato nel carcere di Uta dove nei prossimi giorni sarà interrogato dal giudice al quale ieri il luogotenente Pirali ha inviato un dettagliato rapporto sull’accaduto. Ora si indaga per risalire alla provenienza della droga e del materiale espolsivo, nonché di eventuali complici. La vicenda è stata seguita anche dal maggiore Michele Cerri comandante della Compagnia di Quartu.

L’indagine

L’attività investigativa è partita grazie all’analisi informazioni raccolte nel corso di controlli precedenti. Le dichiarazioni di alcuni acquirenti, già segnalati alla Prefettura, e l'analisi dei luoghi in cui erano stati fermati, hanno fornito ai carabinieri preziosi indizi. Da qui l’individuazione dell’appartamento situato a Sestu, in via Lussu, che l’uomo utilizzava, sempre stando all’accusa, come base operativa per la vendita di stupefacenti.

Durante la perquisizione, i militari hanno scoperto un vero e proprio deposito di sostanze stupefacenti e materiale pericoloso. In tutto oltre un chilo di varie droghe, tra cui la sempre più diffusa kief che da qualche tempo è arrivata anche nel mercato sardo della droga.

