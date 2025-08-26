Droga nel night, pusher 22enne finisce nei guai 

Un cliente di un locale notturno del litorale è stato sorpreso a spacciare droga dai carabinieri della Stazione di Flumini che hanno agito con la collaborazione di una pattuglia di militari di Monserrato. Un’operazione non casuale, ma frutto di accurate indagini che i militari hanno fatto scattare dopo aver notato i movimenti del giovane lasciare il locale e consegnare la droga ai suoi acquirenti.

L’indagato è un giovane disoccupato cagliaritano, di 22 anni, sorpreso con sei bustine contenenti cocaina, per un peso complessivo di circa 3 grammi, e di diversi involucri di cristalli di Mdma per oltre 4 grammi complessivi. Per lui è scattata la denuncia in stato di libertà alla Procura della Repubblica per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti

Nella stessa operazione, altri due giovani sono stati trovati in possesso di modiche quantità di droga destinate ad uso personale: un 24enne operaio di Cagliari con hashish e un 23enne studente di origini nigeriane con cocaina. Entrambi sono stati segnalati alla Prefettura quali assuntori di sostanze stupefacenti.

Il blitz si inserisce nel quadro più ampio dei servizi di prevenzione e controllo del territorio disposti dal Comando provinciale dei Carabinieri, con particolare attenzione alle aree particolarmente frequentate in questo periodo estivo. L’obiettivo è quello di garantire la tranquillità dei cittadini e dei turisti, prevenendo il radicamento di fenomeni criminali e mantenendo alta la vigilanza nei luoghi di maggiore aggregazione.

