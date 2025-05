Droga nel negozio di giardinaggio 

Il giro si allarga sempre più. E così capita che fra terriccio, semi e fertilizzanti ci scappi pure la vendita, sottobanco, di marijuana e hascisc a giovanissimi. Le piazze dello spaccio cambiano ma non sfuggono alle forze dell’ordine come provano i recenti blitz. Gli uomini della Mobile hanno denunciato una 60enne, titolare di una rivendita di prodotti agricoli (e non solo) mentre le fiamme gialle hanno arrestato Felicino Scanu, 40 anni di Simaxis, che a casa aveva un minimarket di droga.

Infiorescenze

Il viavai di ragazzini era continuo. L’attività commerciale, nel quartiere Sacro Cuore, era diventata meta di tanti minorenni e il movimento non è sfuggito alla polizia. Dopo vari accertamenti gli uomini della squadra mobile, guidati dal vice questore aggiunto Samuele Cabizzosu, in collaborazione con i colleghi della squadra amministrativa Pasi (polizia amministrativa, sociale e dell’immigrazione) hanno effettuato una perquisizione acquisendo vari documenti. Quando sono arrivati nel retrobottega, ecco la sorpresa: in uno scaffale c’erano circa dieci barattoli non sigillati che contenevano infiorescenze di canapa. Secondo gli investigatori nel negozio oltre ai vari prodotti agricoli si vendevano anche infiorescenze di marijuana e di hascisc di diverse qualità, in violazione al Testo unico sugli stupefacenti. La 60enne, titolare dell’attività, è stata denunciata per la vendita illegale di canapa e hascisc sative, circa mezzo chilo di droga è stato sequestrato.

Il minimarket

Il fiuto di Crest, cane antidroga delle fiamme gialle, non ha sbagliato neanche stavolta. E ha portato i colleghi della polizia giudiziaria di Oristano a scovare una corposa dispensa di droga in una casa di via Ales: sono stati trovati 80 grammi di cocaina, 80 dosi di Lsd, un chilo di hascisc e circa 700 grammi di marijuana. Il blitz della Guardia di finanza, con ii cani antidroga e antivaluta di Cagliari, è scattato all’alba di venerdì. I militari erano impegnati in controlli più ampi, poi il cane ha fiutato la droga, subito sequestrata. Felicino Scanu, già noto alle forze dell’ordine, ha sostenuto che la droga fosse per uso personale ma le motivazioni non hanno convinto gli investigatori. Sono in corso ulteriori accertamenti per ricostruire eventuali collegamenti con la piazza dello spaccio oristanese. Il 40enne, intanto, con la sua avvocata Carla Pinna ieri è comparso in Tribunale, la giudice Serena Corrias ha convalidato il fermo e rimesso in libertà Scanu disponendo l’obbligo di dimora a Simaxis e di firma.

