Droga nel freezer: giovane in manette 

Quando i Falchi sono entrati nella casa del sospettato, la loro attenzione è stata subito attirata da un pozzetto freezer che aveva la presa scollegata dalla corrente elettrica. All’interno c’erano dei sacchetti per il sottovuoto con dentro la sostanza stupefacente. Un chilo di marijuana e qualche grammo di hascisc sono costati l’arresto a Michele Faedda, 20 anni, giovane incensurato di Selargius. I poliziotti hanno recuperato e sequestrato anche due bilancini di precisione e 4.000 euro. Il ragazzo è rimasto ai domiciliari e ieri è stato processato per direttissima. Assistito dall’avvocato Maurizio Collu, ha ottenuto i termini a difesa ed è tornato in libertà in attesa della prossima udienza fissata per la prossima settimana. Il legale ha chiesto la perizia della sostanza sequestrata. I soldi secondo gli investigatori sarebbero stati guadagnati dall’attività di spaccio ma questa tesi viene contestata dalla difesa: si tratterebbe di alcuni risparmi e di denaro ottenuto con il lavoro da un familiare.

I sospetti

Proprio il fatto che il ventenne fosse un incensurato ha portato il giudice Giampiero Sanna a non dargli nessuna misura cautelare in attesa della prossima udienza. Intanto resta in piedi quanto accertato dai Falchi della Squadra Mobile. Gli investigatori hanno raccolto una serie di informazioni su un giro di droga, marijuana in particolare, a Selargius. Si è così arrivati a Faedda e alla sua abitazione. Gli appostamenti sono proseguiti fino al blitz di giovedì. La perquisizione ha permesso di recuperare la droga, trovata in un congelatore. Il chilo di marijuana è stato sequestrato. E che ci fosse un piccolo market dello spaccio è stato confermato dal ritrovamento dei bilancini di precisione.

Le indagini

Sui soldi dovranno essere svolti gli accertamenti perché per l’indagato si tratterebbe di denaro pulito e non collegato alla presenza in casa della droga. Le indagini da parte della Mobile vanno avanti. Si cerca di capire se il ragazzo gestisse effettivamente un giro di spaccio rivolto soprattutto ai giovanissimi o se fosse il custode della sostanza o un punto d’appoggio per qualcun altro. Pochi giorni fa a Selargius c’è stata un’altra operazione che ha portato all’arresto di un 32enne trovato in possesso di 19 grammi di marijuana, 49 di hascisc e otto dosi di cocaina (per quasi cinque grammi). Un parte della droga era nascosta nel giardino della casa. Sequestrati anche 8.900 euro.

