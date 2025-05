Droga nel catamarano, tre arresti a Olbia 

Un viaggio in barca da Punta Ala a Olbia, la piattaforma di messaggistica Signal usata per non lasciare tracce, un incontro, ancora tutto da approfondire, avvenuto nella città gallurese per la consegna di tre chili di marijuana e una serie di circostanze che fanno pensare a una indagine molto ampia condotta dalla Squadra Mobile di Cagliari. È una vicenda singolare quella che martedì sera ha portato all’arresto di tre persone, accusate di traffico di droga. Si tratta dello skipper di Grosseto Florio Breschi e degli uomini che gli avrebbero consegnato tre chili di marijuana, i sardi Gabriele Rocca, 23 anni, di Orotelli, e Nicola Dui, 39 anni, di Ardara. La droga è stata trovata nel catamarano che Breschi ha pilotato da Punta Ala (Grosseto) al porto vecchio di Olbia. L’operazione della Squadra Mobile di Cagliari è scattata martedì pomeriggio a bordo della imbarcazione. Ma, stando agli atti, il tema non è solo quello dei tre chili di droga trovati in una busta, conservata in un mobile di una cabina di poppa della barca. Gabriele Rocca è il nipote di Francesco Rocca, classe 1978, di Orotelli, arrestato dai Carabinieri di Livorno con l’accusa, ancora tutta da dimostrare, di essere uno dei componenti dell’assalto della Variante Aurelia. Va detto subito che non vi è alcun coinvolgimento di Gabriele Rocca nelle indagini sulla rapina ai portavalori della Battistolli. Ma colpiscono i punti di contatto con i fatti avvenuti in Toscana dalla fine di marzo, a partire dalla località di provenienza del catamarano.

Rotta sardo-toscana

Da settimane è monitorata con la massima attenzione la rotta sardo toscana e, come si è visto, non solo quella dei collegamenti ordinari aerei e marittimi. La Squadra Mobile di Cagliari segue lo spostamento di Breschi in barca e poi lo monitora a Olbia, dove, stando alle indagini, incontra Dui e Rocca. Improbabile che si tratti di una operazione organizzata solo per il sequestro di tre chili di marijuana. I poliziotti perquisiscono anche un ovile nelle campagne di Bolotana, dove Rocca ha una stanza. Vengono trovati e sequestrati altra marijuana e, soprattutto, un quaderno, utilizzato, stando alle contestazioni dei pm Gregorio Capasso e Claudia Manconi, per segnare somme di denaro e quantitativi di materiale non specificato (i magistrati parla di «contabilità di spaccio»). Nicola Dui, stando agli atti, non avrebbe fornito il codice di sblocco del suo telefono, circostanza che imporrà una attività tecnica. Le tre persone arrestate, difese dagli avvocati Jacopo Merlini, Rinaldo Lai e Pietro Maria Sini, davanti al gip hanno respinto le accuse. Per loro è scattata la misura dell’obbligo di firma. Le indagini, però, sono soltanto all’inizio.

