Droga nascosta nell’abitazione: scatta l’arresto 

Un arresto a Oristano per spaccio di droga, tre segnalazioni per guida in stato di ebbrezza e una per possesso di un grammo di marijuana. Ma sono stati anche identificati 1.195 persone, 780 automezzi, elevate 28 multe, 5 patenti di guida ritirate, 45 esercizi pubblici controllati.

Questo il bilancio del servizio di controllo straordinario del territorio che ha visto impegnati i militari delle Compagnie di Oristano, Mogoro e Ghilarza, con il supporto dello squadrone “Cacciatori Sardegna” e le unità cinofile dall’11 al 17 agosto.

In particolare quindi «ad Oristano una persona è stata tratta in arresto in flagranza di reato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti; nel corso di perquisizione domiciliare è stata trovata in possesso di 14 grammi di eroina, 3 di cocaina e 120 euro in contanti provento dell’attività di spaccio, tutti sottoposti a sequestro. Contestualmente una persona è stata segnalata alla Prefettura per aver acquistato 2 di grammi di eroina dall’arrestato», si legge in una nota a firma del comandante Steven Chenet. Ad Oristano, Cabras e Arborea tre persone sono state segnalate perché alla guida ubriachi.

RIPRODUZIONE RISERVATA