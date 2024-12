Droga, l’asse Oristano-Cabras 

Tutto è iniziato con un normale controllo antidroga effettuato dai carabinieri a Cabras, da cui è emersa un’importante attività illegale di spaccio di stupefacenti al dettaglio. L’inchiesta, quindi, andata avanti per circa due anni, partita nel 2020 sotto la direzione della Procura della Repubblica e svolta dai militari della sezione operativa della Compagnia di Oristano, è stata chiusa con 23 persone indagate, molte delle quali già note alle forze dell’ordine, originarie di Oristano, Cabras e San Basilio, nonché alcuni di origine rumena.

L’indagine

Una lunga e articolata indagine su una fitta rete di traffici è emersa grazie a diversi arresti in flagranza di reato, complessivamente sono sei le persone arrestate con l’accusa di detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio, dopo un certosino lavoro di intercettazioni e il rinvenimento e sequestro di droga: in totale quantitativi di cocaina superiori a 100 grammi e 800 grammi di marijuana, che in alcuni casi gli indagati nascondevano in località campestri a loro non riconducibili e che solo l’attività investigativa ha consentito di risalire ai responsabili. Nel corso dell’inchiesta c’è stata anche la segnalazione all’Autorità amministrativa di tre giovani per uso personale di stupefacente. «L’attività di indagine, condotta sia in maniera tradizionale attraverso servizi di pedinamento e osservazione, alcuni dei quali svolti di notte con militari addestrati alla mimetizzazione e infiltrazione in aree impervie e con l’utilizzo di sistemi di visione notturna, sia con indagini tecniche e intercettazioni telefoniche e ambientali», ha fatto emergere dopo i primi riscontri «un più intenso spaccio di stupefacenti facente capo a un giovane incensurato e insospettabile di Oristano che, pur mantenendo un profilo basso e con il concorso di due giovanissimi del capoluogo, smerciava quantitativi di cocaina, spesso, diverse centinaia di grammi a settimana, quantità considerata elevatissima per la realtà oristanese», fanno sapere dal Comando provinciale di Oristano.

Reparti speciali

I risultati sono stati raggiunti anche grazie al supporto di reparti speciali dell’Arma, quali il Nucleo cinofili dello Squadrone Eliportato “Cacciatori di Sardegna” di Abbasanta con l’utilizzo di cani specializzati alla ricerca di stupefacenti, tra cui Kyra, già noto per altre operazioni, il Ris di Cagliari per gli accertamenti chimici sullo stupefacente rinvenuto nonché l’indispensabile sostegno dei militari delle stazioni, in alcune occasioni chiamati a riscontrare con il controllo su strada quanto appreso dalle attività tecniche.

