Droga inviata per posta, tre condanne sino a 6 anni di carcere 

Tre condanne a pene comprese tra 3 anni e mezzo e 6 anni di reclusione sono state inflitte ieri mattina dal Gup del Tribunale, Luca Melis, al termine di un processo su un presunto traffico di droga che si è celebrato con il rito abbreviato. I tre imputati erano finiti sotto inchiesta perché sospettati di aver spacciato 4 chili e 758 grammi di cocaina, pura per l’80 per cento.

La condanna più pesante, 6 anni di reclusione, è stata inflitta al cagliaritano Sandro Monteverde, 67 anni, difeso dall’avvocato Fernando Vignes, su cui però pendeva anche una seconda grave imputazione: l’aver spacciato altra cocaina per 14.700 euro. Cinque anni e quattro mesi sono andati, invece, a Alessandro Aresu, 59 anni di Cagliari, assistito dal legale Antonio Incerpi, mentre Andrea Floris, 43 anni di Quartu, difeso dall’avvocato Massimiliano Dessalvi, dovrà scontare 3 anni e 6 mesi di reclusione. Tra 90 giorni saranno depositate le motivazioni della sentenza, poi i difensori potranno formalizzare l’appello.

Stando alle indagini, coordinate dal pubblico ministero Gilberto Ganassi, i fatti contestati si sarebbero verificati in città il 19 marzo 2024. La cocaina sarebbe stata divisa in 4 involucri di cellophane in un pacco spedito dai Paesi Bassi consegnato dal corriere di una società di spedizioni ad Andrea Floris e Sandro Monteverde. Questi due, dopo averlo ricevuto, l’avrebbero poi dato ad Alessandro Aresu. Terminate le analisi di laboratorio dello stupefacente la Procura ha ritenuto che la droga sequestrata potesse garantire 23mila dosi di cocaina. (fr.pi.)

